Türkiye Gazetesi

Kalp hastalıklarından korunmak için ideal kiloda olmak ve dengeli beslenmek çok önemli. Bazı yiyeceklerin kalbi güçlendirdiğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, bu besinleri tek tek sıraladı.

ÜZÜM, KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Kırmızı ya da siyah üzüme beslenmede yer vermek son derece önemli. Kırmızı üzüm güçlü bir antioksidan olup, damarlardaki iltihabi durumu azaltarak kanı sulandırıyor, kolesterol oranını düzenleyerek kalp ve damar sağlığını koruyor. Üzüm ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma mevcut. Üzümün özellikle damar sağlığı üzerindeki olumlu etkisi olduğu belirtiliyor. Tansiyon değerlerinde de düşüş yapan üzümün kalp krizi ve kalp yetersizliği gelişimini azalttığı kanıtlanmıştır.

ÇEKİRDEĞİ İLE BİRLİKTE YENMELİ

Yapılan araştırmalar üzümdeki faydalı maddelerin kırmızı üzümde 10 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle yeşil çekirdeksiz üzüm alışkanlığı yerini; çekirdekli kırmızı üzüme bırakmalı. Buna karşın üzümün içerdiği şekerin de dikkate alınarak tüketiminin günlük bir salkım ile sınırlandırılması gerekiyor.

Yaş hurma; Trabzon hurması, cennet hurması, Akdeniz hurması adıyla da biliniyor.



NAR, STRESİ ENGELLİYOR

Narın özellikle kalp hastalığı ve yüksek tansiyonu olanlar için ideal. Narın içeriğindeki maddeler özellikle risk ve stres altındaki kişilerde damar koruyucu etki yapıyor.

Nar, antioksidan ve antiaging etkisi en güçlü meyvelerden biri. Yapılan çalışmalarda, narın kötü kolesterolü (LDL) azaltırken, iyi kolesterolü (HDL) yükselttiği kanıtlandı. Narın damar üzerinde koruyucu etki yaparak kalp damar hastalığı oluşumunun temel mekanizması damar sertliğini yavaşlattığı belirtiliyor. Tansiyon değerlerinde de düzelme sağlayan nar için önerilen günlük tüketim 1 tane ya da 1 bardak (240 ml) taze sıkılmış nar suyudur.

YAŞ HURMA TANSİYONU DÜZENLİYOR

Trabzon hurmasının ismi gibi faydaları da oldukça fazla. Trabzon ya da cennet hurması kalp ve damar dostu. Bol miktarda lif yanında antioksidan özellikle polifenol içeren hurma; fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum gibi mineraller ile zengin vitamin kaynağı. Orta büyüklükte (100 gr) hurma günlük lif ihtiyacını karşılıyor.

Damar sertliğini azaltırken kolesterol ve tansiyon düzeylerinde de düzenleme yapıyor. Ek olarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor ve gribe karşı vücuda direnç kazandırıyor.

SARDALYA, KANDAKİ PIHTILAŞMAYI ENGELLİYOR

Sardalya tüketenlerde kandaki pıhtılaşmaya meyil azalıyor. Kalp sağlığı yanında insülin direncini de düzenleyen sardalyayı ızgara ya da fırında tüketmek faydalı. Buna karşın gut hastalığı olanların, çocukların, alerjik yapılı kişilerin ve böbrek hastalığı olanların sardalyayı dikkatli tüketmesi gerekiyor. Zira yüksek oranda protein içerdiğinden çok miktarda tüketildiğinde ürik asit düzeyini artırabiliyor.

Zengin mineral ve vitamin deposuna sahip olan sardalya balığını haftada iki gün tüketmeye bakın. Sardalya kalp krizi riskini azaltıyor. Sardalyada bulunan zengin Omega 3 yağ asitleri ile damar duvarları korunuyor. Koruyucu kolesterol artarken, kandaki yağ seviyesi düşüyor.

Yine aşırı sardalya tüketimi vücutta ağır metal birikmesine neden olabilirken, alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Kalp sağlığınızı korumak için sardalyayı mevsiminde makul miktarlarda tüketin.

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