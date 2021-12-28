Türkiye Gazetesi

“Tarihe baktığımızda, virüsler dalgalar halinde gelmiş. Şu anda da bir dalganın içindeyiz. Bizler, dalganın içine girmemek veya dibe batmamak, bağışıklığımızı artırmak için elimizden geleni yapmalıyız” diyen şef Pelin Bozkurt Bilgiç virüslere maruz kaldığımız bu dönemde bağışıklığı güçlendiren bir tarif paylaştı. İşte bağışıklığı arıtan tarifin malzemeleri ve hazırlanışı…

Malzemeler

1 orta boy jülyen doğranmış lahana (Üstteki yaprağını kenara alın)

1/2 tatlı kaşığı taze biberiye (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze kekik (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze adaçayı (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze lavanta (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı kaya tuzu

Üzerini geçmeyecek kadar su

1 çay bardağı yoğurt suyu veya peynir altı suyu

Virüslere maruz kaldığımız bu dönemde çok basit malzemelerle, evde hazırlanan bu tarifi her gün yiyebilirsiniz.

Hazırlanışı

Başlangıç için lahanayı 2 yemek kaşığı kaya tuzu ile iyice ellerinizle ovun, yumuşatın. Ovma esnasında suyunu salmaya başlayacak. En az 1 saat üzeri örtülü beklettikten sonra daha da çok su saldığını göreceksiniz. Üzerine ekleyeceğiniz peynir altı suyu veya yoğurt suyunu lahananın saldığı suya göre ayarlayabilirsiniz.

Lahana, otlar ve sarımsağı bir araya getirip yavaşça karıştırın. Karışımı gerektiği büyüklükte cam kavanoza alıp sıkıca bastırarak yerleştirin. Sebzelerin genişlemesi için yukarıdan 2 parmak bırakarak mümkün olduğunca fazla havayı bastırarak alın. Ayırdığımız lahana yapraklarını üstüne yerleştirin yine bastırarak kapatın. Su lahananın üstüne çıkmalı ki hava ile temas etmesin. Üzerine temiz bir taş da koyabilirsiniz. Daha sonra 1 haftalığına gün ışığından uzak dolabın içine alın.



Tuzlu suyu test etmek ve fermantasyon sırasında açığa çıkan gazları serbest bırakmak için kavanozu günde bir kez açın. Üstte bir tabaka oluşmuşsa sıyırın. İlk 3 gün gaz çıkışı rahat olsun diye kavanozların kapağını tam kapatmayabilirsiniz, 3. günden sonra kapağını kapatın.

Oda sıcaklığında 1 veya 2 hafta bu şekilde fermente edebilirsiniz. Fermantasyonu yavaşlatmak için hazır olduktan sonra buzdolabına alabilir, dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz.

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