Türkiye Gazetesi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bazı durumlarda PCR testinin negatif çıkmasının koronavirüs olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

Delta, Omicron, Delmicron ve farklı varyantların tanımlandığını belirten Özkan "Bizi en çok düşündüren şey varyantın ölümcül olup olmaması. Aşılarımızı tamamlarsak daha rahat atlatıyoruz. Lütfen aşılarınızı tamamlayın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını unutmayın" dedi.

"İKİZLERDE BİLE FARKLI SEYREDEBİLİYOR"

"Açıkçası 2022 özellikle bahar dönemi için daha iyimserim" diyen Özkan, tedbirlere uyar ve aşılarımızı yaptırırsak sonucun güzel olacağını belirterek, "Hastalandığınızda grip mi koronavirüs mü olduğunuzu bilemiyorsunuz. Birbirine çok karıştı. Ayırt etmek için uğraşmayacağız, hepsinden korunacağız. Varyantların nasıl seyredeceğini kestiremiyoruz. Herkeste, hatta ikizlerde bile farklı seyredebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 5 maddede anlattı: Omicrona karşı ne yapmalı? Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantına karşı neler yapılması gerektiğini 5 maddede sıraladı. Bakan Koca, omicron kaynaklı vaka sayısının en çok İstanbul'da arttığını belirterek, daha önce ülke genelinde görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da olduğunu, son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı gerçekleştiğini duyurdu.

Yeni yılın ilk koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı, 2022 yılının ilk koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatlik verilere göre 36.731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, artan vakalara karşı maskelerin gelişigüzel takılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs varyantlarıyla vurdu: Bilanço 300 milyona dayandı Covid-19 pandemisi, 9,1 milyar doz aşılamaya rağmen Alfa, Beta, Delta, Gama ve Omicron varyantlarıyla 2021’de etkisini sürdürdü.