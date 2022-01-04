Türkiye Gazetesi

Kanada'yı 'gizemli beyin hastalığı' paniği sardı. İlk tanının Nisan 2021'de koyulduğu belirtilen hastalığın nedeni henüz bulunamadı. Hastalığın hızla yayıldığı ve mental problemlere neden olduğu bilinirken, bazı kişilerde hızlı bilişsel gerilemeler de yaşanıyor.

Gizemli hastalık hızlı kilo kaybı, uykusuzluk, halisünasyon, düşünme zorluğu ve sınırlı hareketlilik gibi bir dizi semptom gösteriyor. Vitalite Sağlık Ağı'nın bir çalışanı, The Guardian'a yaptığı açıklamada, şüpheli vakaların arttığını ve daha önce bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hastalıktan etkilendiğini belirtti.

VAKA SAYISI 150 CİVARINDA OLABİLİR

Resmi rakamlara göre incelenen vaka sayısı 48 olarak biliniyor ancak resmi olmayan rakamların 150 civarında olduğu öngörülüyor. Değerlendirilmeye ihtiyaç duyan çok sayıda vaka olduğunu belirten bir kaynak, "Bu vakalar hakkında gerçekten endişeliyim çünkü çok hızlı gelişiyorlar" diye konuştu.



Hastalığın mental problemlere sebep olduğu belirtilirken, nedeni ise henüz bulunamadı

TEK EYALETLE SINIRLI DEĞİL

İsmini vermek istemeyen bir Vitale Sağlık Ağı çalışanı ise bunun News Brunswick eyaletine has bir rahatsızlık olmadığına dikkat çekerek, muhtemelen sadece vakaların burada daha fazla görüldüğünü kaydetti.

UZMANLAR FARKLI GÖRÜŞLERDE

Bazı uzmanlar ise halk arasında panik oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek bunun bir komplo teorisi olduğunu düşünüyor. Bu düşüncelerin aksine Guardian'a konuşan bir uzman ise bulguların gerçek olduğunu ve hastalığın hızla yayıldığını belirterek, "Şu an için bu bulguları açıklamakta zorlanıyoruz" dedi.

Sonunda bu da oldu! Beyin çipi yoluyla ilk tweet Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası bir erkek Synchron tarafından geliştirilen beyin çipi sayesinde düşünce yoluyla tweet attı.

Demans ve felce karşı laboratuvarda mini beyinler üretiliyor Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 55 milyonu aşkın demans (bunama) hastasının 2030 yılına kadar 78 milyona çıkması bekleniyor. Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları erken teşhisin hayati önem taşıdığı demans ve felç gibi nörolojik hastalıkların erken aşamada nasıl hareket ettiğinin anlaşılmasını sağlayan mini beyinler geliştirdi. Laboratuvar ortamında geliştirilmeye başlanan mini beyinlerle ilaç ve tedaviler test edilebilecek.