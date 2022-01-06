Türkiye Gazetesi

Omicron varyantının etkisiyle dünyada vaka sayıları rekor kırıyor. Ülkemizde ise son günlerde Covid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı, İstanbul başta olmak üzere vaka artışlarına sebep oldu. Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

GRİPTE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.

Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

OMICRON’DA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

DELTA’DA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.

Omicron'un Delta ve griple belirtileri benzer, bulaşıcılığı ise daha hızlı.

ŞİKAYETLERİ OLANLAR PCR TESTİ YAPTIRMALI

Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor."

OMICRON HİPER BULAŞICI

Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüsün son varyantı olan Omicron’un bulaşıcılığının daha yüksek olduğu konusunda ABD’li bilim adamları geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak virüsün bulaşıcılığı konusunda uyarmıştı. Uzmanlar pandeminin başında uyguladığımız bazı kuralların Omicron varyantıyla geçerliliğini yitirdiğini söylemişti ve Omicron varyantının “hiper bulaşıcı hale geldiğini” belirtmişti.



DSÖ’DEN TSUNAMİ UYARISI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Omicron'un daha bulaşıcı olması, Delta ile aynı anda dolaşımda olması, bunun bir vaka tsunamisine yol açmasından oldukça endişeli olduklarını belirtmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Omicron'un daha hafif veya daha az şiddetli olduğuna ilişkin devam eden birtakım açıklamalar mevcut. Ancak diğer yandan Omicron'u hafife alıyoruz. Dolayısıyla bu tehlikeli olabilir. Çünkü yüksek bulaşma hızı nedeniyle, bulaş, hastaneye yatışları ve ölümleri artırabilir" uyarısını yapmıştı.

Size hangisi bulaşacak? Omicron mu Delta mı? Omicron varyantı dünyada 'tsunami' gibi eserken, ülkemizde de yayılmaya devam ediyor. Omicron’un hafif geçtiği yanılgısına düşülmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar “Türkiye’de hâlâ tehlikeli Delta varyantı yaygın. Hangi varyantın size bulaşacağını bilemezsiniz” uyarısında bulunuyor.

DSÖ, Omicron’un vücudun en çok hangi bölgesini etkilediğini açıkladı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanı Abdi Mahmud, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Omicron’un ağır enfeksiyonlara neden olmadığını belirterek vücudun üst kısımlarını etkilediğini açıkladı.