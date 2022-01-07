Türkiye Gazetesi

Narın az bilinen özelliklerinden biri tansiyonu düşürmesidir. Nar ve nar suyu tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak uzmanlar bu meyvenin ilaç gibi algılanıp fazla tüketilmesinin doğru olmadığını vurguluyor.

YÜKSEK TANSİYON HASTALARINA NAR SUYU ÖNERİLİYOR

İnsan vücudu açısından düzenli uyumak ve egzersiz yapmak nasıl faydalıysa tüketilen doğal besinler de sağlık açısından bir o kadar yararlı. Narda hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Nar suyu ise yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunu düşürmek için faydalıdır.

ARAŞTIRMALARLA DA KANITLANDI

Yapılan bir araştırmada uzmanlar, iki hafta boyunca nar suyu içen hipertansiyon hastalarının tansiyonlarının düştüğünü ve kontrol altına alabildiğini gözlemledi. Araştırmalar, 30 ile 60 yaş arasındaki hastaları inceledi. İki hafta boyunca her gün düzenli olarak bir bardak taze nar suyu tüketen kişilerin içmeyenlere göre tansiyonlarının daha dengede seyrettiğini gözlemledi.

TANSİYONU DÜŞÜK KİŞİLER NAR SUYU İÇMEMELİ

Nar çok yararlı meyvelerden biri. Ancak uzmanlar tansiyonu çok düşük kişiler için nar suyunu önermiyor. Çünkü nar suyu düşük tansiyonu olan kişileri kötü etkiliyor. Nar suyunu daha ziyade yüksek tansiyonu olan kişiler tüketmeli.

Nar; kalp-damar hastalıkları, Alzheimer, tip 2 diyabet ve obezite gibi birçok hastalığa karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

NARIN FAYDALARI

-Güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Vücuttan toksinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları önleyici etkiye sahiptir.

- Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olur. Hazımsızlık ve mideye bağlı problemleri ortadan kaldırır.

- Diş eti iltihaplanmalarında iyileşmeyi hızlandırır. Aynı zamanda ağız sağlığının korur. Diş taşlarının oluşumunu da engeller.

- Kan dolaşımını hızlandırır, damarlarda biriken plakaları temizlemeye destek olur.

- Her gün düzenli nar tüketmek damar tıkanıklığının önüne geçer, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Romatizma, eklem ve kas ağrılarını azaltır ve daha az hissedilmesini sağlar.

- Birçok kanser türüne karşı vücudu korur. Vücuttaki hastalıklı hücrelerin yayılmasını engeller.

-Nar, cilt sağlığı için önemli bir meyvedir. Vücudu içten destekleyerek cilt sorunlarının önüne geçer, cildin sağlıkla parlamasını sağlar.

Gribe karşı nar suyu tedbiri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sını karşıladığını söyledi.

Nar suyunun faydaları saymakla bitmiyor Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, her gün tüketilecek nar suyunun sağlık açısından önemli olduğunu ve güne zinde başlatacağını dile getirdi.