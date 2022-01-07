Türkiye Gazetesi

İstanbul'da vaka sayılarında artış devam ediyor. Özellikle Omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları yükselişe geçti. Bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümünün kırmızıya büründüğü görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

HARİTA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.

18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olmuştu.

Uzmanlar, İstanbul'da önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vakaların artmaya devam edeceğini belirtiyor.

OMICRON'UN MERKEZ ÜSSÜ İSTANBUL

Megakent İstanbul, koronavirüs salgınının başından beri ülkedeki en kritik kent oldu. Salgının başlarında resmi makamlardan İstanbul için "Türkiye'nin Vuhan'ı benzetmesi" yapılmıştı. Bugünkü durumda ise İstanbul, Omicron varyantı açısından bir merkez üssü haline gelmiş durumda. Uzmanlar, bunun nedeninin İstanbul’un hava yolu ulaşımıyla Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmasından kaynaklandığını söylüyor.

Öte yandan yoğunluk sebebiyle İstanbul’daki birçok hastanenin önünde PCR testi ve aşı kuyrukları oluşmuş durumda. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerce hastanede kuyrukların sokaklara taştığı gözler önüne seriliyor.

Bakan Koca: Omicron varyantının hızını keselim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüsün Omicron varyantına karşı önemli uyarıda bulundu