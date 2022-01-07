Türkiye Gazetesi

Melin KAHRAMAN ÖZTÜRK

Çin’de 2019 yılında ortaya çıkan ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını, Kasım ayında Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantıyla birlikte korku saçmaya devam ediyor.

Uzmanlar Omicron varyantının önceki Covid-19 türlerine göre farklı belirtiler gösterdiğini söylüyor. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre ise bilim adamları Omicron varyantının halk arasında ‘pembe göz’ olarak da bilinen konjonktivite sebep olduğunu açıkladı, bu varyantın gözde bulunan ACE2 enzimlerini etkilediği tespit edildi.

BULAŞTIĞI YÜZEYDE HAFTALARCA KALIYOR

Yapılan araştırmayı değerlendiren ve son günlerde konjonktivit tipleri arasında en şiddetli olan adenoviral konjonktivitin arttığına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, bu durumun ülkemizde salgın halini aldığının altını çizdi. Coşar, “Adenoviral konjonktivitin bu kadar kolay yayılma nedeni, virüsün bulaştığı yüzeylerde haftalarca kalabilmesi ve virüse yakalanan kişinin belirti vermeden önce virüsü yaymaya başlaması” dedi.

ORTAK EŞYA KULLANIMINDAN GEÇİYOR

Pandemi döneminde gözlerin de etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Coşar, sözlerine şöyle devam etti:

“Adenoviral konjonktivitte bulaşma, solunum ve göz salgılarıyla temas yoluyla oluyor. Virüs, ortak eşya ve özellikle havlu kullanımından geçiyor. Virüs kapıldıktan 4-10 gün sonra enfeksiyon belirtileri başlıyor. Takip eden 12 gün boyunca, virüsü kapan kişinin bulaştırıcılığı devam ediyor.”

Adenoviral konjonktivit, bazı durumlarda görme kaybına yol açabiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Bu durumun gözlerde ciddi enfeksiyonlara yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Coşar, adenoviral konjonktivitin belirtilerini şu şekilde sıraladı:

“Gözlerde kızarma, kanlanma, pembe veya kırmızı renk değişikliği, sulanma, kaşıntı, batma, ışık hassasiyeti, göz kapaklarında şişlik, görme bulanıklığı gibi semptomlar oluşabilir.”

DOĞRU TANI DOKTOR TARAFINDAN KONUYOR

Adenoviral konjonktivit tanısı koymak için çeşitli test yöntemlerinin mevcut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşar, şöyle konuştu:

“Genellikle test yapmaya gerek duyulmadan mevcut belirtilere dayanarak göz doktorunuz tarafından tanı konuyor. Ancak tanı konusunda şüpheler varsa göz sürüntüleri, gözyaşı ve kan testi yöntemlerinden faydalanılıyor.”

İYİLEŞMESİ 2-3 HAFTA SÜRÜYOR

Adenoviral konjonktivitte iyileşmenin 2-3 hafta kadar sürdüğünü söyleyen Coşar, tedavi konusunda detaylı bilgiler paylaştı:

“Adenovirüse karşı etkili antiviral bir ilaç mevcut olmasa da, son yıllarda HOCl (hipokloröz asit) içeren dezenfektanlar tedavide kullanılmaya başlandı. Ayrıca kapak ödemi ve kaşıntı için antihistaminik damlalar, batma şikayeti için suni gözyaşı damlalarına ihtiyaç duyuluyor. Steroid olmayan antienflamatuar damlalar hem ağrı kesici olarak hem de kortizonlu damlaları azaltma aşamasında kullanılabiliyor. Eğer bakteriyel enfeksiyonun da eşlik ettiği düşünülüyorsa, antibiyotikli damla tercih ediliyor. Enfeksiyon çok şiddetli seyrediyorsa, göz yüzeyinde zarlar veya yalancı zarlar oluştuysa, güçlü bir kortizonlu damla alınıyor. Kontakt lens kullanıcılarının ise adenoviral konjonktivit geçene dek lens takmamaları gerekiyor.”