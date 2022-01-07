Türkiye Gazetesi

Halk arasında grip olarak bilinen influenza vakalarında son dönemde artış yaşandı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Esma Eryılmaz Eren, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan influenza hakkında bilgiler verdi.

HAVADA ASILI KALAN DAMLACIKLARLA VİRÜS BULAŞIYOR

İnfluenzanın görüldüğü vaka sayısında artış yaşandığını kaydeden Eren, şöyle konuştu:

“Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların daha çok kapalı ortamlarda birlikte vakit geçirmesiyle beraber solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artma görüyoruz. Bir yandan koronavirüs salgını devam ederken bir yandan da epeydir vaka görmediğimiz influenza hastalarımız artan sıklıkla görülmektedir. Maskenin önemi halen devam ediyor. Biraz rahatlamayla maske kullanımı ve insanların kalabalık ortamda vakit geçirme süresi arttığı için solunum yoluyla bulaşan hastalıklar artıyor. Bunlardan en önemlisi influenzadır. Hasta insanların hapşırması ve öksürmesiyle havada asılı kalan damlacıklarla bu virüs bulaşıyor. Maske kullanımına da dikkat edilmediği zaman aldığımız nefesle beraber enfekte oluyoruz. Ateş ve öksürük ile devam ediyor. Ev içinde de bulaş mevcut. Ateş ve öksürük nedenli poliklinik başvurularımızda artış var. Bu şekilde vakalarımız artmış durumdadır" ifadelerini kullandı.”

KORONAVİRÜS AŞISI İNFLUENZADAN KORUMUYOR



Koronavirüsle influenzanın klinik durumda ayırt edilmesinin oldukça zor olduğunu dile getiren Esma Eryılmaz Eren, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:

"Bu virüsün yıllardır uyguladığımız kendi aşısı var ama influenza vakalarını çok görmediğimiz için bu sene aşı sayısı oldukça azaldı. Bununda etkisiyle influenza vakalarımız epey artmış durumda. Domuz gribi influenzanın bir tipidir. Kuş gribi de influenzanın bir tipidir. Bu virüslerin genel ismi influenza virüsüdür. Koronavirüste, influenza da solunum yoluyla bulaşır. Klinik durumda ayırt etmek oldukça zordur. Her ikisi de akciğer tutulumu ve ateş yapabilir. İnfluenza da eklem ağrılarını biraz daha fazla görüyoruz. Tat ve koku kaybı influenzada çok beklediğimiz bir durum değil. İnfluenza özellikle gebelerde, 65 yaş üstünde, KOAH’ı ve diyabeti olan hastalarda daha ağır seyreder. Buna dikkat etmek gerekir. Vatandaşlarımız maske kullanmaya dikkat etsinler. Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkünse uzak dursunlar. El hijyeninin önemi de halen devam ediyor."

Uzmanı uyardı: Influenza, koronavirüs vakalarını bile geçti Kasım ayından bu yana alerjik hastalıkların devam ettiğini, şu an ise influenza virüsünde patlama yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, gribal enfeksiyonların koronavirüsün önüne geçtiğinin altını çizdi.

Tek çözüm test yaptırmak: Influenza, Covid-19'u geçti Covid-19 ve varyantları ile mücadele ederken grip geri döndü. H1N1 vakaları patladı; yanlış teşhis hastalığı daha da ağırlaştırıyor.