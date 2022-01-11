Türkiye Gazetesi

Uykusuzluk günümüzde büyük bir problem. İngiltere’deki araştırmalar ülkedeki insanların üçte birinin uyku problemi çektiğini gösteriyor. Bu sebeple çoğu insan uyuyabilmek için kitap okuyor, ılık bir banyo yapıyor ya da bunlar işe yaramıyorsa ilaca başvuruyor. Ama uykusuzluğa karşı bunlardan daha sağlıklı ve faydalı bir yöntem var: Diyet.

DİYET KALİTELİ UYKUYU ETKİLİYOR

Bazı içecek ve gıdaların, içinde uyarıcı etkiye sahip kafein gibi maddelerle uykusuzluğa yol açtığı biliniyor ama çoğu meyve ve sebze tamamen ters etkiye sahip. New York’taki Columbia Üniversitesi’nde beslenme tıbbı doçenti Marie-Pierre St-Onge, "Bol miktarda meyve ve sebze, ayrıca baklagiller ve kepekli ekmekler içeren bir diyetin kaliteli uyku ile ilişkili olduğunu bulduk” ifadesini kullandı.

AKDENİZ TİPİ BESLENME UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Araştırma sonuçları Yıllık Beslenme Değerlendirmesi dergisinde yayımlandı. 2020’de 400 kadın üzerinde yapılan ve Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırmada da insanların meyve, sebze ve fındık bakımından zengin Akdeniz diyetine bağlı kaldıkları ölçüde uyku kalitelerinin arttığı belirlenmişti. Dr. St-Onge, sağlıklı beslenme uykuya iyi gelirken yağlı ve şekerli gıdaların ise aksine uykuyu bozduğunu dile getirdi.

Uyku getiren yiyecekler hangileri, rahat uyumak için ne yemeli? Uyku getiren yiyecekler, uyku problemi yaşayan pek çok insan tarafından merak ediliyor. Rahat bir uyku için ise bazı gıdalardan destek almak gerekiyor. Peki, uyku getiren yiyecekler hangileri?

Uyku bozukluğuna neden olan 87 ayrı hastalık mevcut Günlük yaşamın verimli bir şekilde geçirilmesi için yeterli ve düzenli şekilde uyumak önem taşıyor. Ancak uyku yapısını bozan pek çok hastalık da söz konusu. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uyku bozukluğuna neden olan 87 ayrı hastalığın bulunduğunun altını çizdi, hangi yaşta ne kadar uyku gerektiğine değindi.