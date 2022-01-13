Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Dünya Sağlık Örgütünün aşı danışma organı (TAG-Co-VAC), ortaya çıkan varyantlara karşı orijinal aşıları “güçlendirici” olarak kullanmanın yanlış bir yaklaşım olduğunu söyleyerek dünyanın enfeksiyon ve bulaşmaya karşı koruma sağlayan yeni aşılara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Daha fazla doz aşı yapmanın yanlış olduğunu öne süren grup “Dünyanın acil önceliği, özellikle ciddi hastalık geliştirme riski daha yüksek olan grupların aşıya erişiminin hızlandırılmasıdır” dedi.

MEVCUT AŞILAR GÜNCELLENMELİ

Hâlihazırda mevcut olan aşıların ağır hastalık ve ölümleri azaltmanın yanı sıra sağlık sistemlerini korumaya odaklandığını hatırlatan grup, enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan aşılara ihtiyaç olduğunu, yeni aşılar geliştirilinceye kadar Omicron gibi ortaya çıkan virüs varyantlarına karşı mevcut aşıların güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

AB uyuşturucu düzenleyicisi EMA’nın Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, dördüncü doz aşıyı önermek için yeterli veriye sahip olmadıklarını söyledi.

Uzman isim uyardı: Aşı yaptırmayanlarda Omicron belirtileri farklı ABD’li uzmanlar koronavirüs aşısı yaptırmayan kişileri Omicron belirtilerine karşı uyardı. Virüs konusunda uzman olan Dr. Robert Quigley, aşı yaptıran ve yaptırmayan kişilerin farklı belirtilerle karşılaştığının altını çizdi.

Çarpıcı araştırma: Omicron’un hızla yayılmasının nedeni belli oldu Güney Afrika’da yapılan araştırmalarda, Omicron varyantının diğerlerine göre çok daha yüksek “asemptomatik taşıyıcı” oranına sahip olduğu belirtildi.