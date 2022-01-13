Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre, enfekte olmuş biri konuştuğunda ağzından havaya yayılan parçacıklar 122 santim uzağa kadar ulaşabiliyor. Şahıs öksürdüğünde bu mesafe 137 santime çıkıyor. Bez maske takıldığında, damla parçacıklarının ulaşabileceği mesafe yarı yarıya (61 cm) azalırken üç katlı tek kullanımlık maske kullanıldığında ise mesafe yaklaşık 8 kat azalarak sadece 15 santime düşüyor.

Uzmanlar, maske takılması şartıyla sosyal mesafe kuralının gevşetilebileceğini ifade ettiler. Dünya Sağlık Örgütü, insanlar arasında en az bir metre mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor. Çoğu ülke bu mesafeyi daha da uzun tutuyor.

Toplu taşıma kullananlara uyarı: Virüse karşı çift maske ya da N95 takın Covid-19 ile diğer virüslerin sebep olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerinin benzer olduğuna dikkat çeken Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rıdvan Karaali, maske kullanımına ilişkin de bir uyarı yaptı. Karaali, toplu taşıma gibi kapalı alanlarda “çift maske ya da N95 takılmalı” tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlar uyardı: Omicron hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten ABD’li bilim insanı Dr. JonathanReiner, omicron varyantı hakkında bilgi verdi. Reiner, virüsün çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu söyledi ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.