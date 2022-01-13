Türkiye Gazetesi

Islak kek, kalorisi en yüksek olan kekler arasında yer alır. Kakao, çikolata gibi kalorili malzemelerle yapılan ıslak kekin içerisine bir de yağ ve şeker gibi ürünler eklenince kalori ikiye katlanır. Diyet yapan ya da formuna dikkat eden pek çok kişi 1 dilim ıslak kek kaç kalori diye merak eder.

1 DİLİM ISLAK KEKTE KAÇ KALORİ VAR?

Islak kekin 1 porsiyonu yaklaşık 570 kalori civarındadır, ıslak kekin 100 gram gelen 1 dilimi ise ortalama 380 kaloridir.

DİYETTE ISLAK KEK YENİR Mİ?

Islak kek, yüksek kalorili bir besin olduğu için diyet yapanlara beslenme uzmanları tarafından pek önerilmez. Ancak kilo verme sürecindeyseniz ya da ideal kilonuzu korumak istiyorsanız günlük kalori alım miktarını aşmadığınız sürece diyette de bir dilim ıslak kek yiyebilirsiniz. Ancak günlük almanız gereken kalori miktarını aştığınızda kilo vermeniz kaçınılmaz olacaktır.

Lezzetli ve kabaran bir ıslak kek yapmak istiyorsanız, tüm malzemeleri oda sıcaklığında beklettikten sonra kullanmalısınız.

DİYET ISLAK KEK TARİFİ

Bir dilim ıslak kekin kalori değeri, içerisinde bulunan malzeme türüne ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi vereceğimiz tarifte beyaz un, rafine şeker, çikolata hiçbiri yok! Bu nedenle kalorisi de oldukça düşük. Üstelik diyet olmasına rağmen çok lezzetli ve tek bir noktası bile kuru değil. İçinde çikolata olmamasına rağmen her lokmada çikolatalı bol soslu bir kek yiyormuş gibi hissedeceksiniz. Lezzetine bayılacağınız bu az kalorili tatlıyı mutlaka deneyin!

Malzemeler



4 tane yumurta

1su bardağı süt

½ su bardağı bal

½ su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı kakao

2 paket kabartma tozu

1su bardağından biraz fazla tam buğday unu

Sosu için (1,5 su bardağı süt, ½ su bardağı bal, 3 yemek kaşığı kakao)

Hazırlanışı

Yumurta ve balı çırpın. Süt ve zeytinyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve kakao ekleyin ve güzelce karıştırın. Borcamı yağlayıp kek harcını içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Kek pişerken bir kapta sosu hazırlayın. Süt, bal ve kakaoyu bir tencereye ekleyip kaynayana kadar ocakta tutun. Sonra hemen altını kapatın. Sosu sıcakken kekin üzerine dökün. Kek sosu çektikten sonra servis edebilirsiniz.

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