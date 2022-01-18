Türkiye Gazetesi

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Eskiler “ayağını sıcak tut başını serin” demişler ama bu içinde bulunduğumuz kış soğukları için geçerli değil. Soğuk havanın yüz felcine sebep olduğunu söyleyen uzmanlar, soğuk havada dışarı çıkarken yüzü ve başı sıcak tutacak şekilde giyinmek gerektiğine dikkat çekiyor. Yüz felcinin sebeplerinden birini yüz sinirinin tahriş olması şeklinde açıklayan Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, “Yüz felci çok farklı hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabileceği gibi kış aylarında soğuk hava en önemli risk faktörüdür. Soğuk havaya çıkmadan önce atkı, bere, kar maskesi gibi yüz ve baş bölgesini koruyucu şeyler giyilmeli, araba kullanırken camlar açılmamalıdır” dedi.

Kışın yüz felcinden korunmanın basit yolları Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, soğuk havalarda yüz felci vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Kışın saçlarımızı iyi kurutmalı, terli olarak soğuk esinti almamalı ve atkı-bere ile kendimizi korumalıyız. Yüz felciyle karşılaşıldığında en kısa zamanda hastaneye başvurmalıyız" dedi.

Soğuk ve rüzgarlı havalar yüz felcine davetiye çıkarıyor ​Kış mevsiminde etkisini arttıran soğuk ve rüzgârlı havalar, yüz felcine davetiye çıkarıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, yüz felci riskini azaltmak için vatandaşlara uyarılarda bulunurken hastalığın belirti ve tedavi yöntemlerini anlattı.