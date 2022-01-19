Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda, vaka sayısındaki yükselişin hızla devam ettiği görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" sözleriyle uyarıda bulundu.

176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

19 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 72 bin 615 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176 oldu. Bir günde toplam 412 bin 31 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 84 bin 426 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,10 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,31 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 140 milyon 087 bin 559’a yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRA OSMANİYE'NİN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

ŞANLIURFA EN DÜŞÜK AŞILANMA ORANINA SAHİP İL OLDU

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir” dedi.

Uzmanı uyardı: Koronavirüs yayıldığı sürece yeni mutasyonlar göreceğiz Virüsler çoğaldıkça yeni mutasyonların da ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, koronavirüs yayılmaya devam ettiği sürece yeni varyant ve mutasyonların görülebileceğinin altını çizdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama: Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada; Omicron varyantının salgın seyrine etkisi ve vakaların yaş dağılımı hakkında bilgi verdi.