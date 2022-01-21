Türkiye Gazetesi

Japonya’da Aichi'deki Nagoya Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda birlikte gülmenin 65 yaş üzerinde şuurla ilgili sorunlar ve fiziksel sakatlık riskini en az yüzde 30 azalttığı belirlendi. Tespit, aynı yaş grubunda tek başına televizyon seyredip gülen kişilere kıyasla yapıldı.

Bulguların ardındaki sebep bilinmiyor ama arkadaşlarla birlikte gülmenin bağışıklık fonksiyonlarını geliştirdiği, bunun da sakatlık riskini azalttığı düşünülüyor.

SOSYAL BAĞLILIK DUYGUSUNU SAĞLIYOR

Önleyici Tıp dergisinde araştırma raporunu kaleme alan Yudai Tamada, "Arkadaşlarla gülmek stres atma, bağışıklık fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve sosyal bağlılık duygusu gibi sağlık faydaları sağlıyor" dedi.

2020 yılındaki araştırmada da gülme sıklığı düşük olan deneklerde kalp damar hastalıkları önemli ölçüde daha yüksek çıkmıştı.

Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek yasak Kim Jong’un babası eski Kuzey Kore Liderinin ölüm yıldönümü nedeniyle Kore’de doğum günü kutlamak, etkinliklere katılmak ve gülmek yasaklandı.

'2 yılda 25 saat gülmedim' Sürekli çözülmesi gereken bir meselenin karşılarına çıktığını söyleyen Başkan Cengiz “Konya galibiyetiyle mutlu olduk. Ben iki yılda 25 saat mutlu olduğumu hatırlamıyorum, şampiyonluk dâhil” dedi.