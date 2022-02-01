Türkiye Gazetesi

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Özellikle pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek amacıyla ağızdan alınan vitamin takviyeleri çılgınlık boyutuna ulaştı. Vitamin takviyelerinin mutlaka eksikliği laboratuvar testleri ile belirlendikten sonra doktor takviyesi ile kullanılması gerektiğini söyleyen radyasyon onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan yanlış kullanımın özellikle bazı kanser türlerini tetikleyebileceğini belirterek “Son dönemlerde yapılan bilimsel araştırmalar sigara içip vitamin A veya B takviyesi alanlarda akciğer kanseri riskinin arttığını gösteriyor. Bir başka çalışmada da vitamin takviyesi alan meme kanserli hastalarda hastalığın nüks etme ihtimalinin artığı rapor ediliyor. Özellikle kanser tedavisi gören hastalarda vitamin takviyesinin kanserin nüksetme ihtimalini artırdığı biliniyor” dedi.

Koronavirüsten korunmak için bilinçsiz şekilde ve aşırı miktarda kullanılan bazı vitaminlerin hastalığın seyrini olumsuz etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Pehlivan, bu vitaminlerin akciğer sağlığını bozduğunu belirterek “Pandemi sürecine bakarsak dışarıdan alınan vitamin takviyelerinin o çok korktuğumuz ve artık hepimizin çok iyi öğrendiği akciğerleri tahrip eden sitokin fırtınasını artırdığına dair yayınlar var. Sağlıklı insanlarda, sigara içenlerde, A, B, C vitaminleri, koenzim q’lar yüklendiğinde kişinin akciğer kanseri olma ihtimali artıyor” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK DİYE BİR ŞEY YOK

Kronik bir hastalık olmaması hâlinde bağışıklık sisteminin yeterli düzeyde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Pehlivan şunları söyledi: Vitamin B12 emilim bozukluğu olanlar, hamileler ve kan tahlilleri ile herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği tespit edilenlerde takviye kullanılabilir. Vitamin takviyelerini gereksiz yere almak; bulantı, kusma, karaciğer fonksiyonları bozukluğu, kanama gibi şikâyetlere yol açabilir. Kronik bir hastalığınız yoksa bağışıklık sistemi yeteri kadar muntazam işler, güçlendirme adına yapacağımız her şey onun işleyişini bozar. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi güçlendirmek diye bir şey yoktur, onu çökertmemek için yapılacaklar vardır. Bunun için yeterli ve dengeli beslenmek, uyku, sigara ve alkolden uzak durmak, spor yapmak ve stresten uzak durmak gerekir. Bağışıklık sistemimizin düzenli işlev görmesinde uyku, zannettiğimizden çok daha önemli; gece 11-12’de yatıp sabah 7-8’de uyanmak kendimiz için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri.

BİRİNE İYİ GELEN DİĞERİNE KÖTÜ GELEBİLİR

Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Berrin Pehlivan “Bir vitamin takviyesi alıp sağlığımız için yapmamız gerekenleri bir kenara bırakmak çok kolayımıza geliyor. Birilerinin bize önerdiği bir ilacı veya takviyeyi almak, diyeti uygulamak yine aynı şekilde çok kolay geliyor. Ancak hepimiz çok farklıyız ve birimize iyi gelen reçetenin diğerimize de iyi geleceğini beklemek günümüz teknolojisinde ve bilgi ağında çok makul mantıklı bir şey değil. Hepimizin genleri, hücreleri ve hücrelerin işleyişi farklı; birimize iyi gelen diğerimize kötü de gelebilir. Bütün diğer ilaçlar ve yöntemler gibi vitamin takviyesine de bir doktorla birlikte, kan ve diğer testlerin eşliğinde karar verilmesi gerekir” dedi.

SAĞLIK İÇİN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Prof. Dr. Berrin Pehlivan “Vitamin takviyelerinin tüketimi son yıllarda farklı bir boyut kazandı ve özellikle ekonomik gücü yüksek kesimin yaşlanmamak, daha sağlıklı olabilmek amacıyla sıklıkla ve fevri bir şekilde kullandığı ürünler hâline geldi. Pandemi ile birlikte de çılgınlık boyutuna ulaştı. Ancak takviyelerin yiyeceklerle alınan vitaminlerle aynı etkiyi oluşturduğuna dair bilimsel düzeyi yüksek bir çalışma elimizde bulunmamakla birlikte, son yıllarda yapılan çalışmalar bize tam tersi etkiye sebep olabileceğini gösteriyor” dedi.

Uzmanı uyardı: İlerleyen yaşlarda bu vitaminleri ihmal etmeyin Yaş ilerledikçe vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı artar. Bu nedenle ileri yaşlarda ya besinlerden ya da takviyelerden vitamin almaya özen göstermelisiniz.

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