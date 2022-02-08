Türkiye Gazetesi

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Şubat ayının ilk haftası “Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası” olarak değerlendiriliyor. Dünyada her yıl bir milyondan fazla ülkemizde ise 15 bin bebek doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Yenidoğanlarda önemli bir ölüm sebebi olan kalp hastalıklarının anne karnında tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar “Doğumsal kalp hastalıklarında her üç bebekten birine, doğumdan hemen sonra ilk ayda müdahale etmek gerekiyor. Dolayısıyla erken teşhis minik kalplerde hayati önem taşıyor. Anne karnında 18-20. haftalarından itibaren yapılan fetal ekokardiyografi adı verilen ultrasonografik görüntüleme, bebeğin hayatını kurtarıyor” diyor.

200 ÇEŞİT DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI VAR

Anne karnındaki bebeğin kalbin odacıkları arasındaki delikler, kalbin akciğerlere giden ve kan dağılımını sağlayan damarlardaki darlıklar, karıncık ve kulakçıkların gelişim bozuklukları başta olmak üzere 200’ü aşkın doğumsal kalp hastalığı ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik “Sanıldığından da sık görülen bu hastalıkları ortaya çıkarabilmek için anne karnında görüntüleme yapmak son derece önemli. Bebeğin hastalığının önceden belirleyebilirsek doğumun uygun merkezlerde yapılmasını sağlayıp doğar doğmaz müdahale edebiliriz. Böylece birçok bebeğin hayatını kurtarabiliriz” dedi.

AMELİYAT YERİNE ANJİYOGRAFİ

Doğumsal kalp hastalıkları özellikle doğum sonrası ilk günlerde hayati risk oluşturan ağır tablolara yol açabildiğini ifade eden Prof. Dr. Çevik, kalbi besleyen atardamarlara özgü hastalıkların tespiti ve tedavisinde kullanılan ‘anjiyografi’ yönteminin bazı doğumsal kalp hastalıklarında ameliyat ihtiyacını azalttığını söyledi. Doğumdan hemen sonra ameliyat olması gereken ancak bunun için kilo alması beklenen bebeklerin anjiyografi ile zaman kaybetmeden hayata tutunabildiğini ifade eden Prof. Dr. Çevik “Günümüzde pek çok doğumsal hastalık anjiyografi yöntemiyle tedavi edilebiliyor. Mesela kalp içindeki delikler anjiyografi ile kapatılabiliyor, dar olan damarlar açılabiliyor ve kapak fonksiyonları bozulan çocuklarda kapak değiştirilebiliyor. Anjiyografi yöntemi günümüzde gelişen yeni teknolojik gelişmeler sayesinde erken doğan ve kilosu düşük olan prematüre bebekler dâhil yenidoğan döneminden itibaren her yaşta teşhis ve tedavi amaçlı kullanılabiliyor. Yöntemin başarı şansı yüksek, yan etki ihtimali ise son derece düşük” diye açıkladı.

BU SİNYALLERİ ASLA GÖZDEN KAÇIRMAYIN!

Doğumsal kalp hastalıklarının birçok alt tipi mevcut ve her bir hastalık kendini farklı sinyallerle belli edebiliyor. Erken teşhis ve tedavi için yenidoğan döneminden itibaren rutin muayenenin periyodik olarak yapılması dışında ailelerin de bazı belirtileri gözden kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Ayhan Çevik, çocukluk döneminde yaş aralığına göre değişen belirtileri şöyle sıralıyor:

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE

> Emme sırasında çabuk yorulmak

> Beslenme zorluğu

> Sık nefes alıp vermek ¥ Morarma

> Yeterli kilo alımının olmaması

SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE

> Sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirmek,

> Büyüme-gelişmenin duraklaması veya olmaması

> Aşırı terlemek ¥ Solunum ve kalp hızının normal değerlerin üzerinde olması

> Efor gereken motor aktivitelerinde çabuk yorulmak

> Dudak ve ağız içinde morarma

OKUL ÇAĞI DÖNEMİNDE

> Spor aktivitelerinde yaşıtlarına göre daha az performans sağlamak

> Çabuk yorulmak

> Sık akciğer enfeksiyonu geçirmek

> Bayılmak veya bayılacak gibi olmak

> Oyun veya spor aktivitesi ile oluşan göğüs ağrısı

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