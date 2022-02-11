Türkiye Gazetesi

Yerli aşı TURKOVAC, Türkiye genelinde ilk defa evlerde uygulanmaya başlandı. Fiziki engeli bulunan ve Türkovac ile aşılanmak isteyen vatandaşların talebiyle eve gelen sağlık ekipleri, aşıyı uyguladı. Yatağında yerli aşıyı olup virüse karşı savaş açan 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen, “Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” dedi.



Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede seri üretimine geçilen yerli aşı Türkovac’ın hastanelerde talep eden vatandaşlara uygulanması devam ederken, Antalya’da bir ilk gerçekleştirildi. Antalya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca, bir süredir sadece Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlara uygulanan yerli aşı Türkovac, Sağlık Bakanlığının izniyle evlerinde yatalak ve hasta olan vatandaşlara talep üzerine uygulanmaya başlandı.

Yürüme sorunu yaşadığı için yatağından kalamayan 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen’in talebi üzerine, evine sağlık ekipleri gelerek Türkovac aşısını uyguladı.

Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Türkmen, “Tayyip Erdoğan'dan, doktorlara, kim ürettiyse Allah razı olsun” dedi.

"BÜTÜN EKİPLER SAHADA"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlanılan Türkovac aşısının evde yapılma uygulamasının sadece Antalya’da başladığını belirten Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Günay, aşılanmanın önemine dikkat çekti. Günay, “En son yaptığımız çalışmaya göre yoğun bakımda yatan hastalarda yüzde 90’nın üzerinde olanların bir kısmı ya aşısı hiç yapılmamış ya da aşısı eksik kalan kişilerden oluşuyor. O yüzden aşılama çalışmalarına hız verdik. Evde yatalak ya da gelemeyen muhtaç insanların talep etmesi üzerine evlerine kadar giderek Türkovac aşısını uyguluyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada ve bu yönde yoğun bir mücadele veriyoruz. İnşallah başarı elde edeceğiz” dedi.

"ÖN YARGILAR KIRILDI"

Vatandaşların ilk başlarda tereddütleri olduğunu ancak zamanla bu ön yargının kırıldığını ifade eden Günay, “Detaylı şekilde bilgilendirmeler yaptık. Artık Türk aşısına güvenerek yaptırmaya başladılar. Hatta bazı yabancı aşılardan daha fazla güveniyorlar. Ön yargılar kırılmış durumda diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Günay, muhtaç durumda olan vatandaşların aramaları takdirde ekiplerin evlerine kadar gelip aşıyı uygulamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başlandı Yerli aşı TURKOVAC dün itibariyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.

Yerli aşıya büyük ilgi: Yurdun dört bir yanında Turkovac uygulanmaya başladı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac’ın Türkiye'de yaygın kullanımına bugün başlandı.

Turkovac güven verdi, ilk kez aşı oldular Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın Van’da uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha önce aşı olmak istemeyen vatandaşlar da ilk doz aşılarını oldu.