Türkiye Gazetesi

ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Ebola virüsü ile ilgili çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Çalışmada Ebola virüsünün bulaştığı kişinin beyninde saklanabildiği ve yıllar sonra öldürücü etki gösterebildiği ortaya kondu. Uzmanlar daha önce Ebola virüsünün bulaştığı kişileri yeniden enfekte ettiğini yaptıkları çalışmayla kanıtlamıştı.

VİRÜSÜ ATLATMAK YETMİYOR

Science Translational Medicine adlı dergide yayımlanan son yapılan makalede ise maymunlar üzerinde yürütülen bir çalışmada korkunç gerçek ortaya çıktı. Ebola virüsünün düşünüldüğünden daha tehlikeli bir virüs olduğu ve bulaşan kişinin virüsü atlatsa da yıllar sonra virüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği bildirildi. Araştırmada daha önce Ebola kapan maymunların beyinleri incelendi ve maymunlardan beşte birinin hala geçmişteki virüsün kalıntılarını taşıdığı görüldü.

Ebola virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen (yüksek bireysel ve toplumsal risk) olarak kabul edilmektedir.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Öte yandan beynin bir kısmında gizlenen virüsün yıllar sonra ortaya çıkıp yeni bir enfeksiyona neden olarak öldürücü etki oluşturabileceği ispatlandı. Uzmanlar bu durumun Afrika'daki birçok Ebola salgının da sebebi olabileceğini vurguladı.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Ebola virüsü, iç ve dış kanamalara sebep olan ve hayatı tehdit eden bir viral enfeksiyondur. Ebolaya karşı etkili bir ilaç veya aşısının olmayışı birçok vakanın ölümle sonuçlanmasına sebep olur. Vakalar %50 ile %90 civarı ölümle sonuçlanır. Kökeni hala tespit edilemeyen bu virüs, ilk salgın olduğu dönemde 260 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Kongo'da Ebola yeniden ortaya çıktı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğu eyaletinde 5 aydır görülmeyen Ebola vakası tespit edildi.

Gine'de ebolaya karşı aşı kampanyası başlatıldı Gine'de yeniden patlak veren ebola salgını için aşılama kampanyası başlatıldı.