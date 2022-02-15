Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Avrupa başta olmak üzere Omicron’un baskın olduğu ülkelerde, vaka sayılarının hızla düşmesi ile tedbirler kaldırılırken, Türkiye’de de vaka sayılarında zirvenin görüldüğü ve iki hafta içinde hızlı bir düşüş dönemine girileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Omicron’un ilk yayılmaya başladığı İstanbul ve Marmara’da vaka sayılarında düşüşler hızlandı. Sırada İzmir ve Ankara başta olmak üzere diğer Anadolu illeri var. Bu illerdeki vaka sayılarının da Şubat sonunda azalmasının beklendiği ifade ediliyor. Yüksek pozitiflik oranları sebebiyle bu ayın sadece ilk 10 gününde bir milyondan fazla yeni vaka tespit edilmişti. Testlerin pozitif çıkma oranı son bir haftada yüzde 23-24’lerden yüzde 20’nin altına geriledi.

YAYILMA HIZINDA DÜŞÜŞ

Vakaların artmasındaki en büyük etken olan virüsün yayılma hızında da son 3-4 gündür düşüş gözleniyor. Uzmanlar, bu düşüşün devam etmesinin beklendiğini dile getiriyor. Bunun etkisiyle Şubat sonunda vakalarda hızlı düşüşün beklendiği ve martta Avrupa ülkelerinde olduğu gibi rahatlama dönemine girileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığında yapılan değerlendirme toplantılarında da, Omicron dalgasında diğer ülkelerde tepe noktasına ortalama 6 haftada ulaşıldığı hatırlatılarak, “İstanbul tepe noktasına ulaştı. Sonrasında rakam aşağı inmeye başladı. Trakya ve Marmara’daki illerde de aynı durum söz konusu. Türkiye’de Omicron zirvesinden dönmüş olabileceği düşünülüyor” değerlendirilmesi yapıldı. Sadece 1 Ocak tarihinden bu yana can kayıpları 8 bini geçti ve hayatını kaybedenlerin yüzde 90’dan fazlası ya aşısız ya da eksik aşılı. Buna rağmen hiç aşı olmayan 18 yaş üstü nüfus 4 milyon 300 bin civarında.

Herkes bilmeli: Omicron belirtileri değişti, uzmanlar uyardı Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk gibi klasik belirtilerine yenileri eklendi. Uzmanlar, Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde görülebilecek yeni semptomlara karşı uyarıda bulundu.