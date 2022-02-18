Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası salgınla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona vakalarının geçen haftasonu pik yaptığını söyledi. İki üç hafta içerisinde vakalarda düşüş beklediklerini belirten Koca “Bu durum sonrası hastane yükü de hafifleyecek. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi düştü. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı ise yüzde 15 oranında azaldı” dedi. Gelecek hafta çarşamba günü koronavirüs sürecini anlatan bir basın toplantısı yapılacağını aktaran Bakan Koca “Bu toplantı sonrası virüsle mücadelede geldiğimiz noktayı göreceğiz. Ayrıca maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dâhil olmak üzere birçok konu ele alınacak” diye konuştu. Koca “Maskeyi nerede daha öncelikli olarak takmamız gerektiğini anlatacağım” ifadelerini kullandı.

Aşılama arttı, maskeler kalktı! Hangi ülkeler maskeleri çıkardı? Covid-19 salgınında hafif semptomlara sahip Omicron mutasyonunun yaygınlaşması ve aşılama oranlarının artmasıyla birçok ülkede maske takma zorunluluğu kalktı. Kimi yerlerde ise maske kullanımı dahil tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı.

Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele süreci ve salgınla ilgili konuştu. Haftaya çarşamba detaylı açıklama yapacağını belirten Koca, maske zorunluluğuna ilişkin "Haftaya toplantı ile bundan sonra yapılacakları anlatacağız" dedi.