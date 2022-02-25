Türkiye Gazetesi

Sanofi ve GSK tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu aşı COVID-19’a karşı uzun vadeli mücadelede hayati bir rol oynayacak. Üreticilerin 3. faz klinik çalışmasına göre aşı, insanları hastaneden uzak tutmada oldukça etkili olmasının yanı sıra orta ila şiddetli hastalığa karşı yüzde 75 koruma sağladı. Ayrıca semptomatik hastalığa karşı yüzde 58 etkili oldu.

İngiliz Independent’ın haberine göre, Sanofi ve GSK tarafından yürütülen ikinci denemede, aşının takviye dozu olarak kullanıldığında, halihazırda aşılanmış kişilerde antikor düzeylerini 18 ila 30 kat artırdığı bulundu.

YENİ COVID-19 AŞISI ONAYA GİDİYOR

Aşıyı geliştiren ekip, sıradaki işlerinin düzenleyici kurumlara çalışmayı sunmak olduğunu söyledi. Eğer onay alırlarsa aşı, koronavirüse karşı kullanılacak. Bununla birlikte, aşı denemelerine ilişkin çalışmalar bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak.

Söz konusu koronavirüs aşısı Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın aksine mRNA teknolojisiyle geliştirilmedi. Bunun yerine, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için geleneksel protein bazlı bir yaklaşım benimsiyor.

GSK Vaccines başkanı Roger Connor, "Bu pandemiyi ele almaya ve pandemi sonrası döneme hazırlanmaya devam ederken bu aşının önemli bir rol oynayabileceğinden eminiz" dedi. Aşının şiddetli hastalıklara karşı yüzde 100 etkinliği, birden fazla varyantın dolaşımda olduğu bir zamanda ortaya çıkıyor ve şu anda kullanımda olan diğer pek çok aşının aksine, aşının etkisinin Omicron, Delta ve diğer suşlar karşısında korunduğunu gösteriyor.” dedi.

Şirketler, ABD Gıda ve İlaç İdaresi ile Avrupa İlaç Ajansı da dahil olmak üzere düzenleyici kurumlar ile dozların onaylanması için görüştüklerini açıkladı.

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