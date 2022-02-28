Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat 2022 tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüsü vaka sayılarının haritasını paylaştı. Buna göre, 12-18 Şubat haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

ALARM VEREN 10 İL

Bakan Koca, "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin" sözleriyle alarm veren illeri açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...