Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA ilaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında "Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TEST SONUÇLARININ UYGUNLUK ZORUNLULUĞU KALKMIŞTI

Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının tedavisinde kullanılan ilaca devam edilmesinde çeşitli test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırılmıştı. Bu kapsamda, hastaların ve yakınlarının söz konusu testlerin uygulanması açısından, özellikle Covid-19 salgını döneminde yaşadıkları zorluk ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, ilaca devam için söz konusu test sonuçlarının uygun olması zorunluluğu kaldırıldı.

BEDELİ SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK

"İlaç kullanım onayı" ile SGK'nin belirleyeceği üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ilaç ayrı ayrı reçete edileceği duyurulmuştu.



Resmi Gazete'de yayımlandı: SMA ilaçlarının karşılanması kriterlerine düzenleme Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı yayımlandı. Söz konusu sayıda; SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 hastalarının ilaç giderlerinin SGK tarafından karşılanması için aranan kriterler düzenlendi.

Bakan Bilgin'den SMA ilaçlarına ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ilaç için sözleşmenin yenilendiğini duyurdu.