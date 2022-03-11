Türkiye Gazetesi

Şu sıralar Rusya tarafından işgal altında olan Ukrayna’da son dönemde Covid-19’da olduğu gibi hem insanları hem de hayvanları etkileyen hastalık tehlikelerini azaltmak üzere araştırmaların yapıldığı halk sağlığı laboratuvarları mevcut. Biyogüvenlik uzmanlarına göre, Rus güçlerinin Ukrayna’yı işgali sırasında bu laboratuvarlar zarar görürse ölümcül patojenlerin dışarı sızma olasılığı çok yüksek.

UKRAYNA’DAKİ YÜKSEK RİSKLİ PATOJENLERİN YOK EDİLMESİ ÖNERİLDİ

Reuters, konuyla ilgili bilgi almak için DSÖ’ye ulaştı. DSÖ’nün ise Rus işgali altındaki Ukrayna'daki laboratuvarlarda bulunan patojenlerin kazara ya da kasıtlı olarak dışarıya sızmasını önlemek için ülkedeki sağlık yetkililerini uyardığı bildirildi.

Yapılan açıklamada ‘DSÖ, Ukrayna Sağlık Bakanlığı ve diğer sorumlu birimlere herhangi bir sızıntıyı önlemek için yüksek riskli patojenleri yok etmesini şiddetle tavsiye etti” ifadelerine yer verildi. Tavsiyenin ne zaman verildiği veya Ukrayna’nın tavsiyelere uyup uymadığı bilgisi ise mevcut değil.

BILL GATES DAHA ÖNCE KORKUTAN BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan bu gelişmeler daha önce Bill Gates’in yaptığı korkutan bir açıklamayı gündeme getirdi. Pandemi döneminin tartışılan ismi milyarder Bill Gates, geçtiğimiz günlerde dünyanın bir salgın daha yaşayacağını ancak bu sefer farklı bir patojen olacağını iddia etmişti. Başka bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu belirten Gates, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" demişti.

Zelenskiy'den Rusya'ya mesajı, 'Bunu bütün dünya biliyor” deyip açıkladı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar kurulduğu ve kimyasal denemeler yapıldığı iddialarına cevap verdi.

Facebook'tan Rusya kararı: Putin'e ölüm çağrısı yapanlar engellenmeyecek Instagram ve Facebook'un bağlı olduğu şirket Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara geçici olarak izin vereceğini açıkladı.