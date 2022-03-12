Türkiye Gazetesi

Glokom, özellikle 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor, bazen hiçbir belirti vermeden sinsice ilerliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, “Glokom hastalığında görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı önemlidir” dedi.

KÖRLÜĞE SEBEP OLUYOR

Erken tanı ile gözde kalıcı körlüğe gitmesinin önlenebildiğini vurgulayan Opr. Dr. Özdemir, “Halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak bilinen glokom, gelişmiş toplumlarda birinci, tüm dünyada ise ikinci körlük sebebidir. Dünya genelinde 7 milyon insan glokom nedeni ile kör olarak yaşamakta olup yaklaşık 80 milyon glokom hastası bulunmaktadır. Düzenli aralıklarla yapılan muayeneler, glokomun erken tanı ve tedavisi için en iyi yöntemdir. Glokom, dikkatli bir göz muayenesi ile teşhis edilir” diye konuştu

SİNSİ İLERLİYOR

Glokom hastalığının risk faktörlerine dikkat çeken Opr. Dr. Özdemir, “Sinsi ilerleyen glokom, fark edilip tedavi edilmez ise körlükle sonuçlanabilen gözün adeta sessiz hırsızıdır. Ailede glokom hikâyesi olanlar, diyabet hastaları, yüksek tansiyonu olanlar, kortizon kullanımı, yüksek hipermetrop ve miyop, üveit risk faktörleridir. Glokom göz tansiyonu ölçümü bilgisayarlı periferik görme alanı, OCT-RNLF (sinir lifleri tabakası kalınlık analizi ) optik sinir muayenesi ile progresyon analizi yapılarak uygun medikal, lazer ya da cerrahi müdahale ile körlüğe gitmesi önlenebilen bir hastalıktır” şeklinde konuştu.

Sinsi ve ilerleyici bir hastalık: Glokoma dikkat! ‘Göz tansiyonu’ veya halk arasında ‘karasu hastalığı’ olarak adlandırılan glokom, göz sinirinin hasarıyla karakterize olan ve kalıcı görme kaybına sebep olabilen bir hastalıktır. Peki, glokom neden olur? Erken teşhis ile görme kaybını önlemek mümkün mü?

Dünya çapındaki en yaygın ikinci körlük nedeni: Glokom Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Dursun, düzenli görme muayenesi ve göz tansiyonu ölçümleri ile çok sayıda insanın glokom körlüğünden kurtarılabileceğini belirtti.