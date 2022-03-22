Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vaka ve vefat sayılarında düne oranla artış yaşandığı gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 22 Mart koronavirüs tablosuna göre; 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 90 kişi hayatını kaybetti.