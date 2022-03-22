Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vaka ve vefat sayılarında düne oranla artış yaşandığı gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 22 Mart koronavirüs tablosuna göre; 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 90 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka ve vefat sayısında artış
22.03.2022 - 20:10 | Son Güncelleme: 22.03.2022 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 90 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : koronavirüs,türkiye,vaka,
839214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/839214.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER