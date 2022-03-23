Türkiye Gazetesi

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay şekere karşı savaş açarak bu besinin adeta zehir olduğunu söyledi.

Şekerin karaciğeri mahvettiğini vurgulayan Canan Karatay şeker için, "Bunun lamı cimi yoktur." dedi.

EN TATLI ZEHİR ŞEKER

Canan Karatay, "En tatlı zehir şeker, karaciğeri mahveder. Bütün hastalıkların temelini en tatlı zehir şeker atar." ifadesini kullandı.

Birçok etkinliğe konferansa katılan Karatay şekere karşı adeta savaş açmış durumda. Karatay her fırsatta, şekerin hayatları mahvettiğini, şeker hastalığı, obezite, alzheimer, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguluyor.

ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR?

Aşırı şeker tüketimi baş ağrılarına neden oluyor

Hafızayı zayıflattığı da bilinen olumsuz etkileri arasında yer alıyor

Bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor, vücudu hastalıklara açık bir hale getiriyor

Kilo alımının hızlanmasına neden oluyor

Kan basıncının olumsuz etkilediğinden kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor

Böbreklerin ve karaciğerin çalışmasını zorluyor, böbrek hastalıklarına ve karaciğer yağlanmasına sebep oluyor

Cilt sağlığını da olumsuz etkileyen şeker, zamanla cildin kurumasına ve farklı cilt sorunlarına neden oluyor

Magnezyum ve bakır gibi çeşitli minerallerin emilimini azaltıyor, bu nedenle saç dökülmesi gibi sorunlara yol açıyor

Hazımsızlıktan gastrite dek, çeşitli mide rahatsızlıklarının oluşmasına zemin hazırlıyor

Canan Karatay'dan domates uyarısı Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemek hastalıklara neden olabiliyor. Canan Karatay mevsiminde tüketilmeyen domates için uyarıda bulunarak kansere yol açabileceğini açıkladı.

Canan Karatay’ı da dolandırmışlardı, Adana'da yakalandılar Muğla’nın Marmaris’te FETÖ tehdidiyle 9,5 kilogram altınını aldıkları yaşlı bir adam ile ünlü diyetisyen Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyesi 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canan Karatay'ı da dolandırmışlardı: Kalpazan şebekesi çökertildi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın da aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandıran kalpazan şeebekesinin üyeleri, başarılı bir operasyonla yakalandı.