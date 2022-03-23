Türkiye Gazetesi

Halk arasında baş parmak çıkıntısı olarak bilinen ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen halluks valgus problemi pek çok kişide görülürken baş parmak çıkıntısı neden olur, baş parmak çıkıntısı nasıl düzelir, halluks valgus ameliyatsız düzelir mi gibi konular sıklıkla arananlar arasına girdi.

BAŞ PARMAK ÇIKINTISI NASIL DÜZELİR?

-Halluks valgus, daha çok orta yaş kesiminde ve kadınlarda görülen bir hastalık. Genetik faktörlerin de etkili olduğu gibi günlük yaşamlarında topuklu ayakkabılar kullanan hastalarda baş parmak çıkıntısı (halluks valgus) daha fazla görülüyor.

-İç tarafta da “bunyon” denilen bir kemik çıkıntısı olabiliyor. Hastayı günlük hayatta hem görünüm hem de ağrı yaparak çok rahatsız ediyorsa ameliyatla düzeltilebiliyor.

- Engellemek için ise başta parmak arası makara ve hastanın ayağına uygun ayakkabı seçimi olmak üzere bazı korunma yöntemleri uygulanabiliyor. Ancak bazen alınan tedbirler oluşumunu engelleyemiyor.

-Halluks valgus, sadece ayak baş parmağındaki eğrilikle kalmıyor ve diğer parmaklarda da deformitelere neden olabiliyor. İlerleyen dönemlerde ise ameliyat gerektiriyor.

Halluks valgus, ağrıya neden olabilir; şişlik, kızarıklık ve iltihaplanma yapabilir.

BAŞ PARMAK ÇIKINTISI HANGİ DURUMLARDA AMELİYAT GEREKTİRİR?

Baş parmak çıkıntısı (halluks valgus) tedavi edilmediği takdirde diğer ayakların yapısı bozulduğu için kalıcı deformitelere ve ileride daha büyük sorunlara sebep olabiliyor. Hastaların çok fazla ilerlemeden hekime başvurması gerekiyor. Basit halluks valguslarda sadece soğuk uygulama ve ilaç tedavisi yeterli oluyor. Bazen parmak arası makara veya gece atelleri denilen, hastanın ayak deformitesini düzeltmesini yarayan ortopedik cihazlar veriliyor. Hastalarda deformite ilerlemişse ayak röntgenleri çekişip değerlendirilerek ameliyat kararı veriliyor.

BAŞ PARMAK ÇIKINTISI (HALLUKS VALGUS) AMELİYATI SONRASI İYİLEŞME SÜRESİ

Halluks valgusun durumuna göre farklı ameliyat yöntemleri tercih edilir. Yeni teknolojiyle hastalar, ameliyattan bir gün sonra özel ayakkabıyla yürüyebilir. Bir süre sonra ise hastalar normal ayakkabıyla yürümeye başlayabilir. Her hastaya aynı ameliyat yapılmaz. Bazen kemik erimesi olan hastaları bazen ise romatolojik hastalığı olan kişiler olabiliyor. Tedavi hastaya göre seçilir. Bazı hastalarda dondurma ameliyatı yaparken bazılarında ise deformite düzeltme ameliyatı yapılır. Ayak parmak kemiklerindeki deformitenin derecesine göre kemik kesme ameliyatları ya da kemiği ellemeden yumuşak dokuyu düzelterek yapılan ameliyatlarla hasta sağlığına kavuşur.

'Halluks Valgus, kadınlarda erkeklere oranla 7 kat daha fazla görülüyor' İstanbul Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Op.Dr. Gökçe Mık, Halluk Valgus hastalığının (ayak baş parmak çıkıntısı) kadınlarda daha fazla oranda görüldüğünü belirtti.