Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Twitter’da @SpaceHub_SL adlı kullanıcının “İnsanoğlu Ay’a ilk kez 1969’da ayak bastı, Mars’a ne zaman ayak basacağını tahmin ediyorsunuz?” sorusuna “2029” diye cevap verdi.

Mars’a insanlı seyahat mümkün olursa insanlık tarihinde yeni bir dönüm noktası olacak. Uzaya ilk insan, şimdiye kadar yapılmış en güçlü motorlardan biriyle donatılmış SpaceX Starship roketiyle gönderilecek.

Elon Musk'ın Twitter paylaşımı

Roketi geliştirmek için çabalar 2020 senesinden bu yana devam ediyor. Şimdiye kadar fırlatma ve inişle ilgili olarak 4 test yapıldı, her seferinde roket 10 kilometre yükseğe çıktı. SpaceX, Starship ile 2023 yılında Ay çevresinde mürettebatlı bir yolculuk da planlıyor. Japon milyarder ve uzay turisti Yusaku Maezawa da mürettebat arasında olacak.

Musk, Dünya dışında hayat kurulması planlarının öncüleri arasında.



Elon Musk'tan ilginç çıkış: Putin'i dövüşe davet etti Sosyal medya hesabından ilginç bir çıkış yapan Elon Musk, Putin'i teke tek dövüşe davet ettiğini açıkladı.

Elon Musk’tan enflasyona karşı yatırım tavsiyeleri! Listesini tek tek sıraladı Dünyanın en zengin iş adamı olan Elon Musk, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. ABD’de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Musk, enflasyon sürecinde fiziksel ürünlere sahip olmanın daha iyi olduğunu belirtti. Kripto paralarla ile ilgili önemli açıklamalarda da bulunan Elon Musk, elinde bulundurduğu kripto paraları satmayacağını, saklayacağını belirtti.