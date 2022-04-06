Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, çapı 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıklardan oluşan mikroplastiklerin soluma yoluyla havadan insan vücuduna geçtiğini bildirdi.

Science of the Total Environment gazetesinde yayımlanan çalışmaya göre, test edilen 13 akciğer dokusu örneğinin 11'inde 39 mikroplastik bulundu. Bu, önceki laboratuvar testlerinden önemli ölçüde daha yüksek.

İLK SAĞLAM ÇALIŞMA

Araştırmanın baş yazarı Laura Sadofsky şu ifadeleri kullandı: “Araştırmamız, canlı insanların akciğerlerindeki mikroplastikleri gösteren ilk sağlam çalışmadır. Akciğerin üst kısmında 11, orta kısmında 7 ve akciğerin alt kısmında 21 mikroplastik bulduk. En yüksek sayıda partikülü akciğerlerin alt bölgelerinde bulmayı beklemiyorduk. Akciğerin alt kısımlarında hava yolları çok dardır, bu yüzden kimse oraya ulaşabileceğini düşünmedi ama belli ki var.”

Canlı akciğer dokuları, East Yorkshire'da Castle Hill Hastanesi'ndeki cerrahlar tarafından rutin tıbbi müdahalenin bir parçası olarak, hala hayatta olan hastalar üzerinde gerçekleştirilen cerrahi prosedürlerden sağlandı. Araştırmacılar, bulgularının mikroplastiklerin solunum sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin gelecekteki çalışmalar için faydalı olacağını ifade ettiler.

İnsan kanında ilk defa sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastlandı Bilim adamları, yaptığı çalışmalarda, ilk kez insan kan dolaşımında sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastladı. Uzmanlar bu sonuçların endişe verici olduğuna işaret etti.

Gizli tehlike mikroplastik! Suda, havada, sofra tuzunda, maskede bile var Bilim dünyasının son yıllarda daha çok tartıştığı mikroplastikler canlı sağlığı ve sürdürülebilir çevre için risk oluşturuyor. ‘Plastik Çağı’nı yaşadığımız bugünlerde hayatımızı kuşatan yeni tehlike mikroplastikler. Bitkiler, kara ve deniz canlıları ile insanlar, çok küçük bu plastik parçacıkları yaygın olarak yiyor, içiyor ve soluyor ancak çoğumuz farkında bile değiliz.