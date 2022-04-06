Türkiye Gazetesi

Çikolata üreticisi Ferrero, İngiltere’de bir grup Kinder Sürpriz çikolatasını salmonella tehlikesi nedeniyle geri çağırdı. Dün çıkan haberlerde, İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Peki, Türkiye için risk söz konusu mu? Türkiye’deki Kinder Sürpriz yumurtalarında salmonella bakterisi mevcut mu? Konuyla ilgili Ferrero Çikolata Türkiye açıklama yaptı.

“YEREL OTORİTELERLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDİYORUZ”

Ferrero Çikolata Türkiye, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı:

"Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir. Kinder Surprise ürünlerinin bazı ülkelerde çıkan Salmonella vakalarıyla olası bağlantısına ilişkin devam eden kalite süreçlerinde yerel otoritelerle iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Her ne kadar yapılan testler ve analizlerde piyasaya sürülen hiçbir Kinder ürününde Salmonella bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmasa da tüketici sağlığını birincil önceliğimiz olarak kabul ederek bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede, Belçika fabrikamızda üretilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan ürünlerimizi istemli olarak toplatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“TÜRKİYE’DE İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİMİZ BAHSİ GEÇEN DURUMDAN ETKİLENMEDİ”

Türkiye tarafından ithal edilen ürünlerin bahsi geçen durumdan etkilenmediği belirtilen firma, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilip Türkiye'de satışa sunulan Kinder Surprise tekli ve Kinder Surprise 3'lü paket ürünleri Almanya fabrikamızda üretilmektedir, Kinder Surprise Maxi ürünlerimiz ise Belçika fabrikasında üretilmekte olup tavsiye edilen tüketim tarihleri ise yukarıda belirtilen tarihlerin dışındadır. Kinder Mini Egg, Kinder Egg Hunt Kit ve Kinder Schokobons ürünleri ise Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilmemektedir. Dolayısıyla, Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürünümüzün bahsi geçen durumdan etkilenmediğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Salmonella tedavisi, etkene yönelik olarak hekim tarafından uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılır.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella, tifo ve salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

-Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

-İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

-İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

-Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

-Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

-Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

-Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

-Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

-Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

Aileler dikkat: Kinder Sürpriz yumurtadan salgın çıktı! Geri toplatılıyor, işte nedeni… İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görüldü. Salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılıyor. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu. Salmonella bakterisi tedavisi iyi yapılmazsa ve sıvı elektrolit dengesi zamanında yerine getirilmezse hastalık ölümcül olabiliyor.

Kinder sürpriz yumurtadan sonra peynirde de bakteri çıktı İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Sürpriz yumurtaların geri çağrılmasının ardından Fransa’da Lactalis grubuna ait peynirler de ‘listeriya bakterisi’ bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.