Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bazı illerinde yüksek dağların pek çok yerinde yetişen çiriş otu, sofralara renk katarken; eğitimci, araştırmacı yazar Halil İbrahim Algan, çiriş otu hakkında konuştu.

"Kahramanmaraşta da Çiriş sezonu açıldı. Değirmendere çirişinin özelliği yüksek noktalarda bulunması uzun süre dayanması, hoş bir tadın olmasının yanı sıra kayalıkların arasında bulunduğundan vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip. Şu anda kilosu 20 TL'den satılıyor. Göksun’da yemek olarak börek, borani, pilav ve kışlık konservesi yapılmakta. Çiriş otunu aldıktan sonraysa dilerseniz çeşit çeşit kavurmasını, dilerseniz de farklı malzemelerle zenginleştirebileceğiniz otlu börekler yapabiliyorsunuz" dedi.

Çiriş otunun tüketim için kullanılan çiçeksiz kısmı pırasaya çok benzediği için halk arasında 'yaban pırasası' olarak anılıyor.

ÇİRİŞ OTU NELERE FAYDALI?

Çirişin C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan koruduğunu ifade eden Algan, çiriş otunun faydalarını şöyle sıraladı:

-İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geçmesine yardım ediyor.

-Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

-Yine içindeki vitaminler sayesinde çiriş otu, saç dökülmelerini azaltıyor, saç köklerinin daha güçlü olmasına destek oluyor.

-Basur rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkilerde bulunuyor.

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