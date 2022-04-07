Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İngiltere’de görülen XE varyantının BA.1 Omicron suşu ile virologların öncekinden daha bulaşıcı olduğunu söylediği BA.2 ‘gizli’ varyantının bir kombinasyonu olduğunu vurgulayan Londra Üniversitesi Genetik Uzmanı Prof. Francois Balloux, yeni varyvantın İngiltere dışına çıkma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, XE varyantının daha önceki mutasyonlara oranla yüzde 10 daha bulaşıcı olabileceğini belirtirken yeni varyantın daha şiddetli enfeksiyon yapacağı ya da aşıya karşı dirençli olduğunu gösteren bir belirtiye rastlanmadığını ifade ediyor.

Şu ana kadar 640 kişide tespit edilen yeni alt varyantın araştırılmasına gerek olmadığı da belirtildi.

Omicron’dan sonra yeni kabus! Şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant: XE Tüm dünyada baskın hastalık haline gelen ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19’un varyantı olan Omicron’un yeni bir alt türü daha belirlendi. “XE” adı verilen yeni bir koronavirüs varyantı son derece bulaşıcı… Peki, XE varyantı nedir, belirtileri neler?