Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Covid-19 enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacının en dip noktayı gördüğünü söyleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran "Türkiye genelinde yoğun bakımlarda yatan Covid 19 hastalarının sayısı çok azaldı. Çoğu merkezde Covid yoğun bakımlar tek tek kapatılıyor. Artık yoğun bakım servislerimizdeki yataklar önceden olduğu gibi ameliyat ve travma vakalarına ayrılmaya başlandı" dedi.

EN ÖNEMLİ SEBEBİ AŞILAMA POLİTİKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üçte bir oranındaki Covid yoğun bakım servislerinin doluluk oranının, bu hafta daha da düşeceğini hatırlatan Prof. Dr. Demirkıran "Mesela bizim hastanemizde geçen sene bütün yataklar doluydu. Hatta ek yoğun bakım servisi açılmıştı. Bugün itibarıyla sadece bir Covid-19 kritik hastamız var. Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Demirkıran, ağır hasta sayılarındaki azalmanın en önemli sebebinin aşılama politikası olduğunu da belirtti.

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