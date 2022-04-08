Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Dünya genelinde iki buçuk yıldır etkisini sürdüren Covid-19 pandemisinin zayıflamaya başlaması ile birlikte birçok ülke artık tedbirler politikasında köklü değişikliğe gitti. Bazı ülkeler koronavirüse grip muamelesi yapmaya başladı. Avrupa’da birçok ülkede ücretsiz testlere son verildi. Uzmanlara göre; bu kararların alınmasında virüsün hastalık yapma gücünün zayıflaması etkili oldu. Avrupa’da vaka artışlarına rağmen bazı ülkelerde karantina uygulamasına son verildi. Birçok ülke, kapalı alanlardaki maske mecburiyetini de kaldırdı. Bayramdan sonra Türkiye’de de karantina uygulamasının ve kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırılmasının değerlendirileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, iftar yemekleri toplanmaları ve bayram buluşmaları sebebiyle vakalarda beklenmedik bir artış olmazsa, testi pozitif çıkan kişinin yedi gün karantinada kalması uygulamasının kaldırılmasının ve maske takmanın da şahsi tercihe bırakılmasının beklendiğini dile getiriyor. Değerlendirmelerde “Pandemi günlük hayatımızdan çıksa bile toplumun üçte biri özellikle kapalı mekânlarda maske kullanmaya devam edecek. Bu konuda özenli olan bir kitle var” tespiti yapılıyor. Türkiye’de Omicron’un yayılma hızı yaklaşık iki aydır düşüyor. Testlerin pozitiflik oranının aylık ortalaması 2021 Eylül’den bu yana ilk kez yüzde 7’nin altında gerçekleşti. Nisan başından itibaren ise bu oran yüzde 5’in altına düştü. Günlük vefat sayıları da temmuzdan bu yana ilk defa 50’nin altına indi.

Öte yandan, Covid-19 pandemisinin endemiye dönüşme yoluna girdiği ve en geç sene sonunda virüsün etkisini kaybederek salgın şartlarından çıkılacağı belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde “100 yıl önceki İspanyol gribi üç yıl sürmüştü. Bugün de benzer gelişmeler söz konusu. Endemiye dönüşmesine yönelik emareler artıyor. Beklentiler, bu yıl sonuna kadar pandeminin endemiye dönüşmesi yönünde” görüşü dile getiriliyor. Bu arada, Türkiye’deki aşılama sayıları uygulamanın başladığı tarihten bu yana en düşük seviyeye indi. Türkiye’de hâlen hiç aşı olmamış 4 milyon, hatırlatma dozlarını yaptırmayan ise 25 milyon civarında kişi bulunuyor. Buna rağmen uzmanlar tarafından Türkiye’de aşı olanlar ve hastalık geçirenlerle birlikte toplumsal bağışıklık oranının yüzde 80 civarında olduğu tahmini yapılıyor.

Covid yoğun bakım servisleri kapanıyor Türkiye'de günlük vaka sayısı 10 bine düştü, hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı dip noktayı gördü. Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Artık yoğun bakım servislerimizdeki yataklar önceden olduğu gibi ameliyat ve travma vakalarına ayrılmaya başlandı" dedi.

COVID-19 uykuları kabusa çevirdi: Canlı rüyalar ve klostrofobi riski University College London araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışmada COVID-19 hastalığının neden olduğu bir yan etki daha ortaya çıktı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle pek çok kişinin uykuları kabusa döndü.