Türkiye Gazetesi

Kinder Sürpriz yumurta krizi büyüyor. İtalya, Fransa ve Danirmarka gibi pek çok ülkede zararlı bakteriye rastlanması ülkeleri zor durumda bıraktı. Son olarak ise Belçika'da da bakteri tespit edildi. Bunun üzerine Kinder sürpriz yumurtalarının üretimi tamamen durdu ve Ferrero'nun fabrikalarına kapatma kararı geldi. Hollanda ve Belçika'yla, Arlon kentindeki Ferrero çikolata fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANINCAYA KADAR KAPALI KALACAK

Ferrero’ya bir kötü haber Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu’ndan geldi. Kurum, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda resmi makamları bilgilendirmeyen Ferrero'nun ruhsatını askıya aldı. Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV), dün yayımladığı bir açıklamada, Arlon fabrikasında üretilen tüm ürünlerin toplatıldığını ve fabrikanın kapatıldığını açıkladı. FAVV, Ferrero firması tarafından sağlanan bilgilerin “eksik” olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ve fabrikanın “gıda güvenliği kuralları ve gereklilikleri sağlanıncaya kadar” kapalı kalacağını duyurdu.

“VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

Öte yandan Belçika Tarım Bakanı David Clarinval, konu ile ilgili bir açıklama yaparak, böyle kararların kolay alınmadığını, ancak şu anki durumunun bunu gerektirdiğini belirtti. Bakan ayrıca “Vatandaşlarımızın güvenliği hiçbir zaman göz ardı edilmez” şeklinde konuştu.

FERRERO FİRMASI ÖZÜR DİLEDİ

Ferrero firması ise bir bildiri yayımladı. Firma, salmonella vakalarının yoğunluğu için “içtenlikle özür dileğini” açıkladı. Açıklamada, “Tüm tüketicilerimiz ve ortaklarımızdan içtenlikle özür dilemek ve gıda güvenliği yetkililerine değerli kılavuzlukları için teşekkür etmek istiyoruz" cümleleri yer aldı.

Aileler dikkat: Kinder Sürpriz yumurtadan salgın çıktı! Geri toplatılıyor, işte nedeni… İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görüldü. Salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılıyor. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu. Salmonella bakterisi tedavisi iyi yapılmazsa ve sıvı elektrolit dengesi zamanında yerine getirilmezse hastalık ölümcül olabiliyor.

Kinder sürpriz yumurtadan sonra peynirde de bakteri çıktı İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Sürpriz yumurtaların geri çağrılmasının ardından Fransa’da Lactalis grubuna ait peynirler de ‘listeriya bakterisi’ bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.

Kinder Sürpriz yumurtalarda bakteri alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Şirketten açıklama geldi Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlandı. Bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklandı. Peki, Türkiye’deki Kinder Sürpriz ürünlerinde salmonella bakterisi var mı? Ferrero Çikolata Türkiye’den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Kinder'den sonra şimdi de Nestle… Avrupa alarmda! Tehlikeli bakteri nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanmış, bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklanmıştı. Şimdi de Fransa, Nestle markası olan Buitoni pizzalarda ortaya çıkan bakterilerle çalkalanıyor. E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.