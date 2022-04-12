Türkiye Gazetesi

Nüfusun yüzde 80'ini tamamen aşılayan ve yüzde 44'lük kesimin ise hatırlatma dozunu yaptırdığı Japonya'da koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Son olarak Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un melez mutasyonu XE'nin ülkede ilk kez doğrulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokyo yakınlarındaki Narita Havaalanı'ndan ülkeye gelen bir kadın yolcuda XE mutasyonunu tespit edildi. İsmi ve uyruğu açıklanmayan 30'lu yaşlarındaki kadının 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olduğu öğrenilirken, hastanın test öncesinde hiçbir semptom göstermediği belirtildi.

Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 alt tiplerinin bir kombinasyonu olduğu bilinen XE mutasyonunun daha bulaşıcı olduğu belirtilirken, mutasyonunun aşı ve ilaçların etkinliğinde bir değişikliğe neden olmadığı bildirildi.

JAPONYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Japonya'da dün doğrulanan 33 bin 205 yeni Covid-19 enfeksiyonu ülke geneli vakalar toplamını 7 milyon 84 bin 93'e taşımış, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 28 bin 739'a yükselmişti.

Nüfusunun yüzde 80.1'ini tamamen aşılayan Japonya’da yüzde 44.6'lık kesim ise hatırlatma dozu yaptırmıştı.



Japonya'da hükümet, aşılama seferberliğinde diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalınması nedeniyle eleştirilmişti.

XE VARYANTI NEDİR?

İngiliz Daily Star gazetesi, son dönemde XE varyantının hızla arttığını belirtirken, İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın verilerine göre vaka sayıları ise yüzde 9.8 oranında arttı.

Fakat bu vaka oranının henüz toplam vakalar arasında küçük bir bölüme denk geldiği belirtilirken, Omicron varyantının alt türleri arasında XD, XF ve XE olduğuna vurgu yapıldı. XD’nin bazı Avrupa ülkelerinde görüldüğü açıklanırken XE’nin en büyük endişe kaynağı olduğu da aktarıldı.

Bilim adamları, Omicron XE varyantının orijinal Omicron (BA.1) ile mutasyona uğramış Omicron (BA.2) varyantlarının birleşiminden ortaya çıktığını da belirtti.

YÜZDE 10 DAHA BULAŞICI

NDTV'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni mutasyon XE'nin, Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı göründüğünü söyledi.

Uzmanlar açıkladı: XE varyantında korkulacak bir şey yok Uzmanlar, İngiltere’de tespit edilen Omicron Covid varyantının yeni versiyonu XE varyantı ile ilgili endişelenecek bir durum olmadığını söylüyor.