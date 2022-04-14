Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kış aylarında Covid-19 vakaları zirve yaparken, grip vakaları daha önceki yılların dörtte bir seviyesine ulaştı. Grip vakalarındaki azalmanın hâlâ maske takma mecburiyetinin bulunması, grip aşılamasının artması ve viral enfeksiyonlardaki çapraz bağışıklama etkisine bağlı olduğunu ifade eden bilim insanları, gribin yıllarca geri gelmeyebileceğini söyledi.

Covid enfeksiyonunda çapraz bağışıklığın ne kadar sürdüğü net değil, ancak bilim adamları virüs vakalarındaki herhangi bir artışın diğer hastalıkların yayılmasını sınırlamaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Covid-19’a grip gibi muamele yapılacak Covid-19 pandemisi endemi olma sürecine girerken Ramazan Bayramı’ndan sonra Türkiye’de de virüse grip muamelesi yapılacak. Kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırılması da değerlendirilecek.