Türkiye Gazetesi

İlk olarak 2019 yılında Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs korona salgınında sona yaklaşılıyor. Dünya genelinde etkisini kaybetmeye başlayan virüs, ülkemizde de gündem olmaktan çıkmaya başladı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'dan heyecanladıran bir açıklama geldi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Bu kapsamda koronavirüs kısıtlamalarında en son HES kodu ve açık alanda maske kullanımı zorunluluğunu kaldıran Bilim Kurulu önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek. Toplantıda maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırılması gündemde olacak.

Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan maske zorunluluğu açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Bakan Koca, "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak" dedi ve maske kullanımıyla ilgili yeni kararların alınacağını aktardı. Peki, maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu? İşte Bakan Koca'dan çok önemli açıklamalar...

Bakan Koca 'harekete geçtik' diyerek duyurdu: İnsülin artık Türkiye'de üretilecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, diyabette hayati öneme sahip olan İnsülin'in artık Türkiye'de üretileceğini duyurdu.

Bakan Koca koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son durumu açıkladı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son duruma ilişkin bilgi verdi. Fahrettin Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında Covid hastası olmadığını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında “Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’dan güldüren paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından gece yarısı esprili bir paylaşım yaptı. Koronavirüs salgınında dün açıklanan son vaka sayılarının ardından Koca’dan güldüren bir paylaşım geldi.