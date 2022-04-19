Türkiye Gazetesi

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Geçtiğimiz ay Nature Communications dergisinde yayınlanan ilginç çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, şunları söyledi: “Bu deneysel çalışmada Escherichia Coli isimli bakterinin genetik mühendislik teknolojisi ile özel bir zinciri geliştirilmiş. Bu bakteri vücuda enjekte edildiğinde kanserli dokuyu buluyor ve onu enfekte ediyor. Geliştirilen bu teknoloji ile bakteri hedefine ulaştıktan sonra ses dalgaları ile kontrol edilerek tümör içinde etkili kanser ilaçlarının aktivasyonu ve salınımı sağlanıyor. Gen teknolojisi ile geliştirilen nanobodyler bakteri zinciri ile birlikte tümörlü dokunun içerisine giriyor. Normal vücut ısısında inaktif olan bu nanobody ultrason ses dalgaları ile ısıtılıp 42-43 C derecede aktive hâle getiriliyor. Tümör içerisinde aktive olan bu yapılar immün sistemi aktive ederek tümör cevabının oluşmasını sağlıyor. Henüz farelerde denenen bu çalışma başarılı olursa tedavide yeni boyutlar açabilir.”

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