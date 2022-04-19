Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda bir süredir devam eden düşüş grafiğinin vefat oranlarında tersine döndüğü görüldü. Vaka sayılarında ise düne nazaran düşüş kaydedildi.

COVID-19 sonrası geçmeyen karın ağrısının nedeni ortaya çıktı COVID-19 her ne kadar solunum yolu rahatsızlığı olarak bilinse de yeni bir çalışma, koronavirüsün ciğerlerinizden temizlendikten sonra, haftalar ve aylar boyunca bağırsak sistemine bulaşabileceğini gösterdi.

Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.

Grip ile Covid birlikteliğinde korkulan olmadı Bilim insanlarının Covid-19 ve grip vakalarının birlikte görülmesi sebebiyle hastalığın daha da ağırlaşacağı ve hastanelerin zor durumda kalacağına ilişkin senaryosu gerçekleşmedi.

Omicron’un iki yeni alt varyantı tespit edildi! Covid aşıları tesir etmiyor, çok daha bulaşıcı Covid-19 salgınında Omicron varyantının iki yeni alt varyantı tespit edildi. BA.4 ve BA.5 varyantları inceleme altına alındı. Bu varyantlar, BA.1 ve halen dünyada hakim virüs olan BA.2 alt varyantlarıyla benzer mutasyonlara sahip.