Türkiye Gazetesi

Migren vakaları gün geçtikte artış gösterirken bu problemi yaşayanlar migren neden olur, migreni neler tetikler, beslenmemiz migreni nasıl tetikliyor gibi soruların aranması Google’da sıklıkla arttı. Rüzgârlı ve tozlu havaların migreni tetiklediğini ifade eden Nöroloji Uz. Dr. Nurhan Şahinkaya ise migren hakkında şöyle konuştu:

“Gıdalar ve kadınlardaki hormonal değişimler, özellikle öztrojen hormonu ile ilgili artış ve azalma dönemlerinde migreni tetikleyebilir. Yani adet dönemleri migren ataklarını tetikleyebilir. Bazı gıdalar migrenin tetikleyicisi olarak suçlanmıştır. Özellikle kafein, alkollü içecekler ve bu içeceklerin içinde maya oranı yüksek olanlar bira ve kırmızı şarap gibi. Bunun yanında düzen değişikliği oluşturan herhangi bir durum. Mesela fazla veya az uyumak ve öğün atlamak migren ataklarını tetikleyebilir.”

ALIŞIK OLUNAN DÜZENİN DIŞINA ÇIKILMIŞSSA…

Migrenin düzen seven bir hastalık olduğunu ve düzen değişiminin migreni tetiklediğini ifade eden Şahinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastalara önerimiz ise düzeni yaşam koşullarını sürdürmesidir. Çoğu hasta pazar günleri başım ağrıyor diye gelir. Çünkü alışık olduğu düzenden daha fazla uyumuştur. Migreni tetikleyen gıdalar hastadan hastaya değişebilir. Ancak genel olarak narenciye tetikleyebilir hatta domatesin bile tetiklediği hastalar vardır. Beyaz peynir ve deniz ürünlerinden bazıları özellikle karides tetikleyebilir. Hasta aslında bunu bulur. Hangi gıda tetikliyorsa ondan uzak durmasını gerekiyor.”

Bazı gıdalar da migrene karşı hassasiyet oluşturduğunu belirten Şahinkaya, “Mesela bir gıda migreni tetikliyorsa küçük bir miktar tüketilmesi bile migreni tetikleyebilir. Alerjik rahatsızlıktır aslında migreni tetikleye şey. Fazla tüketimi ile de pek bir ilgisi yoktur” dedi.

Migren her 5 kadından birinde görülüyor! Migren neden kaynaklanır, nasıl geçer? Migren, beyindeki sinirlerin ve kan damarlarındaki değişikliklerin olması sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı türüdür. Birçok kişinin, migrenin tedavisinin olmadığını sanması nörologları hep şaşırtır. Oysa migren için basit ve ucuz tedavi seçenekleri mevcut. Peki, migreni neler tetikler? Migren tedavisi nasıl yapılır?

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