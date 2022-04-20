Türkiye Gazetesi

İngiltere’de geçtiğimiz hafta çocuklarda hepatit vakalarındaki artış endişelere neden olmuştu. DSÖ’nün yazılı açıklamasında, 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarılmıştı. Aynı virüs şimdi de İsrail’de 12 çocukta ortaya çıktı.

The Jaruselam Post’taki habere göre, Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezi'ndeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği kaydedildi.

Söz konusu vakaların nedeninin Bakanlık tarafından incelendiği belirtildi.

Bakanlık 18 Nisan’da ülkedeki sağlık çalışanlarına nedeni bilinmeyen akut hepatit vakalarının bildirilmesi için mektup göndermişti.

GİZEMLİ HEPATİT VİRÜSÜ AVRUPA VE ABD'DE YAYILIYOR

İngiltere'de de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı açıklandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.

Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.

Öte yandan, ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.

Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İngiltere’de 74 çocukta hepatit tespit edildi! Nasıl bulaştığı bilinmiyor… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri, hepatit vakalarının kaynağını araştırıyor, hepatitin nasıl bulaştığı ise bilinmiyor.

10 hepatitliden 8’i hastalığından habersiz Dünyada ve Türkiye'de viral hepatitli hastaların en az yüzde 80'inin hastalığından habersiz olduğunu söyleyen Türk Karaciğer Vakfı (TKCV) Başkanı ve Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu “Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski altındayken başkalarına da bulaştırmaya devam ediyor” dedi.