Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İlk defa nisan ayının başında Japonya’da doğrulanan XE varyantı, İngiltere’de de görüldü. İngiliz sağlık yetkilileri XE varyantının ilk işaretlerinin çok bulaşıcı olacağını ve muhtemelen baskın bir tür hâline gelerek Omicron’un yerini alabileceğini duyurdu.

XE’nin BA.1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğunu ifade eden Dünya Sağlık Örgütü, yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor.

İLK BELİRTİ BOĞAZ AĞRISI

Mevcut Covid varyantının çoğu belirtisinin soğuk algınlığına benzediğini belirten İngiliz uzmanlar Covid-19'un 3 semptomu olan ateş, öksürük ve tat ve koku kaybının XE'de de görüldüğünü ifade ederek, XE’nin çoğunlukla ilk olarak boğaz ağrısıyla ortaya çıktığına dikkat çekiyor.

AŞILAR ETKİLİ

İngiliz uzmanlar, hızla artana XE vakalarından elde edilen ilk verilere göre hastalığın hafif geçtiğini belirtiyor ve aşıların yeni varyanta karşı koruyuculuğunu sürdürdüğünü söyleyerek, aşılanma konusunda toplumun desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Uzmanı uyardı: Koronavirüs yayıldığı sürece yeni mutasyonlar göreceğiz Virüsler çoğaldıkça yeni mutasyonların da ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, koronavirüs yayılmaya devam ettiği sürece yeni varyant ve mutasyonların görülebileceğinin altını çizdi.