Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda maske ile ilgili önemli kararlar alındı, kapalı alanlarda maske şartı esnetildi. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle...
Son dakika: Bir dönem sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu kararlarını açıklıyor
26.04.2022 - 15:25 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başlamıştı. Alınan kararların merakla beklendiği kritik toplantı sona erdi. Peki, maskeye bugün veda mı ediyoruz? Yeni dönem için alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapıyor.
Etiketler : erdoğan,bilim kurulu,toplantı,
853200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/853200.aspx
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