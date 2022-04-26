Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda maske ile ilgili önemli kararlar alındı, kapalı alanlarda maske şartı esnetildi. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle...