Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) birçok ülkede yasaklanan Kinder Sürpriz için yeni bir açıklama yaptı. Yapılan soruşturmalar sonucunda Salmonella enfeksiyonun Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığı belirtildi. Aynı zamanda bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiği belirtildi.

KAYNAĞI BELİRLENDİ

DSÖ, yaptığı açıklamada İngiltere'nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika'da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını söyledi.

6 TİP ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ

Yapılan açıklamada, "Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki buttermilk (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi" denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.

VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER

DSÖ, vaka sayılarının çıktığı ülkeleri de açıkladı. Yapılan açıklamada, Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

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Kinder Sürpriz yumurtalarda salmonella alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Ferrero Türkiye “Kontroller yapıldı” diyerek açıkladı Avrupa'da ‘salmonella’ bakterisi nedeniyle bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, dün aldığı bir kararla Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılacağı duyurulmuştu. Ferrero Türkiye ise Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yaptı.