Türkiye Gazetesi

Dünya, 2019 yılından bu yana covid-19’un pençesinde. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüsü aşılar ve alınan önlemlerin yardımıyla yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken ve vaka sayıları günden güne azalırken Bill Gates’ten pandemi ve Dünya Sağlık Örgütü hakkında çarpıcı iddialar geldi.

“DSÖ’NÜN 10’DAN AZ ÇALIŞANI VAR”

Milyarder iş adamı, şu anda yeni ölümcül virüsleri araştıran kurum olan DSÖ’nün 10 kişiden az olduğunu iddia etti. Gates, üstelik bu insanların farklı faaliyetlerle de ilgilendiğini söyledi ve bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

“MEVCUT PANDEMİ HALA BİR TEHDİT”

Bill Gates, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Enfeksiyonu engelleyen daha uzun ömürlü aşılara acil ihtiyaç olduğunu savunan Gates, mevcut pandeminin hala bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız. Bu trajediyi göremememiz ve gerekli yatırımları yapmamamız bana çılgınca geliyor.”

“Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir?” adlı kitabı çok yakında çıkacak olan Gates, Birleşik Krallık'ın dış yardım finansmanına katkısını daha fazla azaltmayacağını umduğunu dile getirerek, eğer söz konusu yardım azalırsa, diğer ulusların kendi tasarruflarını yapmak zorunda kalacağını, bunun da küresel kamuoyunu tehlikeye atabileceğini öne sürdü.

"DAHA EN KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİK''

"Trajediyi göremememiz ve dünya vatandaşları adına bu yatırımları yapmamamız bana çılgınca geliyor. Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız" diyen Gates, "Kasvetin sesi olmak istemiyorum ancak en kötüsünü bile görmedik" diyerek uyardı.

DSÖ’den Bill Gates’e henüz bir cevap gelmedi.

Bill Gates'in 'yeni pandemi' iddiası 'çiçek virüsü'nü gündeme taşıdı Milyarder iş adamı Bill Gates, koronavirüs salgınının ardından dünyanın yine benzer bir salgınla karşı karşıya kalacağını, fakat bunun farklı bir patojenden kaynaklanacağını ileri sürmüştü. Gates'in bahsettiği yeni salgının çiçek virüsünden kaynaklanacağı iddia ediliyor.

Bill Gates’ten yeni öngörü: mRNA aşıları soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir canlı yayında yeni bir öngörüde bulundu. Gates, mRNA aşılarının sadece koronavirüsü bitirmekle kalmayıp soğuk algınlığı ve gribi de ortadan kaldıracağını söyledi.