Türkiye Gazetesi

‘Bahar alerjisi’ ya da ‘saman nezlesi’ olarak adlandırılan sorunların üst solunum yolu enfeksiyonları ile karışabildiğini söyleyen Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyhan Yılmaz, baharı rahat geçirebilmek, polenlerin olumsuzluklarına maruz kalmamak için alınabilecek basit ama etkili önlemler konusunda bilgi verdi.

BU ŞİKAYETLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Bahar aylarında çiçek tozlarının (polenlerin) etrafta dolaşması sonucu bu polenlere karşı alerjisi olan kişilerde çeşitli şikayetler gelişiyor. “Bahar alerjisi” veya “saman nezlesi” olarak da tanımlanan bu hastalığın başlıca belirtilerini; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, sık hapşırma, kulakta ve boğazda kaşıntı, gözlerde kızarıklık ve sulanma, geniz akıntısı, öksürük ve nefes darlığı olarak sıralayan KBB Uzmanı Dr. Beyhan Yılmaz “Bazen de bu şikayetlere koku ve tat duyusunda azalma, burun tıkanıklığına bağlı horlama ve uyku bozukluğu da eşlik edebilir” diyor.

BAŞKA HASTALIKLARLA DA KARIŞIYOR

Genellikle her yıl belirli zaman diliminde tekrarlayan bahar alerjisi başka hastalıklarla karışabiliyor. Belirtileri özellikle virüslerin neden olduğu hastalıklarla benzerlik gösterdiğinden kişi alerjiden kaynaklandığını anlamıyor, bu nedenle alerji nedeniyle tedavi görmesi gerektiğinin farkına varmadığından hastalık ilerliyor.

Alerjinin üst solunum yolu enfeksiyonu veya sinüzitler ile karıştırılabildiğini belirten Dr. Beyhan Yılmaz şöyle konuşuyor: “Nezle ya da grip dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları, vücut direncimizin düşmesi sonrası virüslerin sebep olduğu hastalıklardır. Bahar alerjisi ile benzer şikayetler oluşturmasına karşın yaklaşık bir haftada şikayetler geriler. Virüs ya da bakterilerin neden olduğu sinüzit hastalığında da bahar alerjisine benzer şikayetler olabilir. Ancak sinüzitte burun akıntısı sarı yeşil renkte olup baş ağrısı ve ateş eşlik edebilir; bahar alerjisinde ise burun akıntısı su gibi olur ve ateş eşlik etmez.”

“NASIL OLSA GEÇER” DEYİP İHMAL ETMEYİN

Bahar alerjisi, kişinin vücut direncinden bağımsız olarak en çok ilkbahar aylarında ortaya çıkıyor. Hastaların bu dönemde sürekli ‘grip gibiyim’, ‘hiç geçmiyor’ ya da ‘sürekli su gibi burnum akıyor’ diye şikayet ettiklerini belirten Dr. Beyhan Yılmaz, hastaların aslında alerjiden kaynaklanan bu rahatsızlıkların virüslere bağlı olduğunu düşünüp, ‘nasıl olsa geçer’ diye düşünmemesi, doğru tedavi için mutlaka uzman görüşü alması gerektiğini vurguluyor. Bahar alerjisi tanısının burun muayenesi ve sonrasında alerjiye yönelik testlerin yapılması ile konulduğunu belirten Dr. Beyhan Yılmaz, tedavide antihistamin ilaçlar, burun spreyleri ve alerji aşıları kullanıldığını söylüyor.

POLENLERE KARŞI 10 ETKİLİ ÖNLEM

- Dışarıda mutlaka polen maskesi takın.

- Ev ve ofisinizi sabah saatlerinde değil, öğleden sonra havalandırın.

- Otomobil camlarını gerekmedikçe açmayın ve polen filtrelerini değiştirmeyi unutmayın.

- Gözlerin yanını da örten güneş gözlükleri kullanın.

- Eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin, burnunuzun içini temizleyin, duş alın.

- Polen yapışabileceği için gözlüklerinizi de temizlemeyi ihmal etmeyin.

- Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde açık havada spor yapmayın.

- Nem, ev içi alerjenlerin gelişimini tetikleyebileceğinden çamaşırlarınızı yatak-oturma odalarında kurutmayın.

- Evcil hayvanlarınızı yattığınız odaya almayın.

- Özellikle bu dönemde toz, sigara dumanı, boya kokusu, parfüm gibi etkenlerden uzak durun.

Polen alerjisi olanlar dikkat! Baharla birlikte polen alerjisi şikâyetleri artarken, uzmanlar alerjinin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Alerjisi olanlar dikkat: Polenler Covid-19 riskini artırıyor Bahar ayının yaklaşmasıyla polenlerin havada yoğun olarak bulunduğu döneme yavaş yavaş giriliyor. ABD’de yayınlanan, beş kıta, 31 ülke ve 130 bölgede gerçekleştirilen araştırmada, havada bulunan polen konsantrasyonlarının Covid-19 enfeksiyonlarını tetiklediği açıklandı. Havadaki polen konsantrasyonları, nem, sıcaklık ve Covid-19 enfeksiyonlarını incelenerek yapılan araştırmada, polen seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ekstra olarak yüzde 10 ila yüzde 30 oranında daha fazla Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.